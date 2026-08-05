Durante una visita al almacén especializado de Cenares, en Punta Hermosa, el ministro de Salud supervisó las condiciones de conservación y distribución de medicamentos, vacunas e insumos médicos destinados a los establecimientos de salud del país.

En la inspección también revisó las áreas destinadas a productos termosensibles y aquellos que requieren una temperatura controlada de entre 15 °C y 25 °C.

Entre los productos encontrados figuran 56 millones de jeringas retráctiles adquiridas en el 2022 por casi S/49 millones durante la pandemia de la covid-19.

“Lo que más me llamó la atención fue el tema de estas jeringas retráctiles. Fueron compradas para la vacunación contra la covid-19 y hoy ocupan el 36 % de este almacén. Ya no se están utilizando porque el consumo de este tipo de jeringas ha disminuido considerablemente”, señaló Dyer Fernández.

El ministro informó que solicitará la intervención de la Contraloría para revisar el proceso de adquisición y determinar qué acciones corresponden. Además, constató que pruebas vencidas para diagnóstico del covid-19 continúan ocupando espacio debido a una investigación judicial, pese a que existe una resolución emitida en el 2024 que autoriza su destrucción. Según el Minsa, estos productos representan una inversión aproximada de S/10 millones.