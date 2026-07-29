La tarde de ayer, tras sostener reuniones bilaterales con sus pares de Bolivia, Argentina, Ecuador, entre otros países, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, lideresa de Fuerza Popular (FP), juró como presidenta de la República “por la democracia y la independencia de los poderes del Estado”.

En su primer mensaje a la nación por Fiestas Patrias, Fujimori recordó que recibió el país desorganizado, golpeado por la inseguridad y fragmentado por la desconfianza. Sin embargo, aseguró que no ofrecerá milagros inmediatos ni promesas vacías.

“He venido a ofrecer método, disciplina, trabajo y ruta clara. A partir de este momento, se inicia un cronómetro irreversible: nos esperan exactamente 1826 días de gestión”, afirmó.

Su discurso marca un hito en la vida política nacional porque por primera vez desde la independencia, es una mujer quien lo da portando la banda presidencial por elección popular, rompiendo así una barrera histórica en una nación donde el máximo poder había sido ejercido exclusivamente por hombres o asumida de manera transitoria por sucesión constitucional.

De izquierda a derecha: Santiago Peña, presidente de Paraguay; Felipe VI, rey de España y José Kast, presidente de Chile | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

EL PRINCIPIO

A pesar de que su mensaje a la nación estaba previsto para las 12:30 p.m., la presidenta Keiko Fujimori salió de Torre Tagle recién a las 12:45 p.m. para dirigirse en un vehículo oficial al Congreso de la República.

En el hemiciclo la esperaban el rey Felipe VI de España; los presidentes Rodrigo Paz (Bolivia) Daniel Noboa (Ecuador), José Antonio Kast (Chile), Santiago Peña (Paraguay), Javier Milei (Argentina), Nasry Asfura (Honduras), Yamandú Orsi (Uruguay) José Raúl Mulino (Panamá); Tomás Gálvez (fiscal de la Nación), Josué Gutiérrez (defensor del Pueblo), Helder Domínguez (presidente del Tribunal Constitucional), Roberto Burneo (presidente del Jurado Nacional de Elecciones), entre otras altas autoridades.

Ya en la sede del Palacio Legislativo, Miguel Torres, presidente del Congreso y segundo vicepresidente del Perú, le colocó la banda presidencial a Keiko Fujimori.

La mandataria inició su discurso a las 1:19 p.m. tras un breve impase con legisladores de izquierda que optaron por retirarse del recinto.

Los primeros minutos de su mensaje estuvieron centrados en la situación actual del Estado, pero además en remarcar que se quedará solo los cinco años de gestión.

“Desde este 28 de julio de 2026, empezaremos a escribir nuestro futuro por los próximos cinco años. Ni un día más”, aclaró.

Más tarde señaló que son"1826 días en los que cada ministerio, cada región y cada funcionario público tendrá que trabajar intensamente, con metas medibles y rendición de cuentas constante".

Simpatizantes de Keiko Fujimori llegaron para brindar su apoyo en la toma de mando. (Foto: El Comercio)

PUNTOS

En su exposición que se extendió por 45 minutos, Keiko Fujimori hizo énfasis primero en medidas de contingencia frente al fenómeno El Niño y lucha contra la inseguridad (ver infografía).

La mandataria anunció que en los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno, en coordinación con la Policía; equipamiento para los policías, videovigilancia, mapas del delito, ampliación de unidades de flagrancia y más.

Las medidas anunciadas en materia de seguridad no son nuevas, pues han sido presentadas en diferentes planes de gobierno en diferentes elecciones a lo largo de los últimos años.

En el mensaje, Fujimori Higuchi habló de reducción de la pobreza, reducción de informalidad laboral y el crecimiento económico.

Al final de su discurso, la jefa de Estado hizo un llamado a la unidad a las fuerzas políticas de oposición a las que pidió tender puentes de diálogo. “Pensemos en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”, apuntó.

En ese sentido, pidió buscar coincidencias para resolver los problemas que agobian al ciudadano y que retrasan el desarrollo.

“Que nuestras diferencias nos unan en la búsqueda del bien del país. No hay dos Perú distintos; hay un solo Perú, vibrante, multicultural, fuerte y milenario que está listo para ponerse de pie”, comentó.

Concluyó su discurso señalando que se quedará cinco años en el cargo, esto en respuesta a voces que advierten que no dejará el poder.

“El reloj ha comenzado a correr. Los 1826 días de trabajo por la grandeza de nuestra patria empiezan ahora mismo”, dijo.

Estos son los anuncios de la presidenta Keiko Fujimori en su primer mensaje a la nación. (Infografía: Diario Correo)

ANÁLISIS

Sobre el mensaje a la nación de la presidenta Keiko Fujimori, el analista Juan Paredes Castro destacó varios puntos.

“Me parece muy importante la lucha frontal contra la criminalidad. (La presidenta) ha sido enfática. Una lucha frontal basada en inteligencia, en los sistemas que tenemos en el Ejército, FF.AA., Marina y Policía, es mucho más seria. Siendo un tema tan delicado, en términos de acción del Gobierno, no creo que quiera entrar en detalles. Muchos quisiéramos conocer de qué manera se va a combatir, pero las estrategias no se revelan. Lo segundo es la revitalización de la infraestructura vial: la extensión del Metro de Lima junto a las vías transversales, de la costa a la sierra, es un aspecto de integración interna muy importante”, declaró a Correo.

“La presidenta ha abordado todos los problemas fundamentales, quizá estamos acostumbrados a que se nos hable de todo. Ya iremos descubriendo qué es lo que le falta al Gobierno. No vamos a cambiar el país en una semana, (…) se debe marcar un antes y después en cada problema profundo que tenemos”, agregó.