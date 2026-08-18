Este 20 de agosto vence el plazo para que los jurados electorales especiales resuelvan en primera instancia las exclusiones y tachas de postulantes para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, y en Arequipa, 108 candidatos omitieron o consignaron información errónea sobre sentencias en sus declaraciones juradas de hojas de vida.

De los 108 candidatos, 23 fueron excluidos en primera instancia por los jurados electorales especiales, no obstante, en seis de estos casos se presentó un recurso de apelación para que sea revisado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Solo en ocho de los casos se detectó la consignación de información errónea en el rubro de sentencias, por lo que en esta materia no corresponde la exclusión del candidato, sino la anotación marginal en las hojas de vida, en cinco de ellas ya se emitió un pronunciamiento para el cambio, mientras que en los otros tres aún no se formula una resolución.

Los otros 100 casos corresponden a candidatos que omitieron sentencias. De este grupo, 15 pertenecen a Ahora Nación, 10 a Fuerza Arequipeña, 9 a Perú Primero, 8 a Arequipa Avancemos, 7 a Renovación Popular, 6 a Alianza para el Progreso, 6 al Partido Aprista Peruano, 5 a Somos Perú y 5 al Partido del Buen Gobierno.

Asimismo, con tres candidatos que omitieron sentencias se encuentran las organizaciones políticas Progresemos, Podemos Perú, Acción Popular y Arequipa Tradición y Futuro; con dos de estos casos se tiene a Juntos por el Perú, Avanza País, el Partido Popular Cristiano y Fe en el Perú; mientras que El Partido Demócrata Verde, Pueblo Consciente, Salvemos al Perú, Visión Perú, Fuerza Ciudadana, Perú Libre, Yo Arequipa, Perú Moderno y Cooperación, Verdad y Honradez llevan a un solo postulante que omitió sentencia.

De este total de expedientes, 13 corresponden a candidatos a alcaldías, 8 a consejeros (2 titulares y 6 accesitarios) y 79 regidores. De otro lado, en 13 de los expedientes se resolvió que no existe objeto para emitir un pronunciamiento debido a que las candidaturas fueron declaradas improcedentes.

Entre los delitos que más omitieron los candidatos se encuentra la omisión de asistencia familiar con 16 casos, seguido de conducción en estado de ebriedad con 8, peculado con 6, falsificación de documentos con 5, agresión en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar con 4, incumplimiento de obligación alimentaria con 4 y hurto agravado con 4.

Cabe señalar que existe un caso anecdótico en el que el JEE Caylloma abrió un expediente en contra del candidato a regidor de la Municipalidad Provincial de Caylloma por Ahora Nación, Godofredo Quispe Puma, no obstante, tras recibir los descargos y verificar los datos el ente electoral comprobó que se trataba de un caso de homonimia, por lo que continuará en carrera.