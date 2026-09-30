El 85% de la población peruana consumió algún tipo de contenido en formato de audio durante los últimos 30 días, de acuerdo con los resultados del estudio Audio Pulse 2026 de Ibope.

El informe analiza un ecosistema en el que conviven la radio, la música en streaming y los podcasts. Entre estos formatos, la radio alcanza al 51% de la población peruana, equivalente a cinco de cada diez personas.

Los oyentes dedican a la radio un promedio de 10 horas y 33 minutos por semana, mientras que el 56% la escucha principalmente desde casa.

El celular gana terreno para escuchar radio

Aunque el receptor tradicional continúa como la principal vía de acceso a la radio, utilizado por el 42% de los oyentes, el teléfono celular ya representa el 31%.

El estudio también muestra una convivencia entre la radio y las plataformas digitales. El 49% de las personas que escucha radio también consume streaming de música, formato al que dedica alrededor de 12 horas semanales en promedio.

Estos resultados muestran que las distintas formas de escuchar audio pueden formar parte de una misma rutina, en lugar de funcionar necesariamente como alternativas excluyentes.

El 26% de oyentes de radio también escucha podcasts

Los podcasts también forman parte de este ecosistema. Según Audio Pulse 2026, el 26% de los oyentes de radio consume podcasts y, dentro de ese grupo, el 68% los escucha por lo menos una vez a la semana.

Entre los contenidos de podcast mencionados en el estudio figuran comedia (34%), deportes (28%), estilo de vida y salud (25%), educación (24%) y música (21%).

Otro hallazgo presentado por el informe corresponde al comportamiento comercial de las audiencias. El 59% de los latinoamericanos que escucha radio y podcasts suele buscar información sobre productos o servicios después de haber oído hablar de ellos.

Radio registró más de 812 mil inserciones publicitarias

La actividad publicitaria también mantiene una presencia importante en este medio. Durante el primer semestre de 2026, la radio registró más de 812 mil inserciones publicitarias, correspondientes a 715 anunciantes y más de 880 marcas, según la información proporcionada por Ibope.

El reporte señala además que las audiencias de radio y audio bajo demanda presentan una intención de compra superior al promedio de la población en categorías como automóviles, viajes y productos electrónicos.

“Hoy la escucha es un recorrido que alterna entre la radio, una playlist y un podcast, muchas veces en una misma jornada”, señaló Ana Laura Barro, CEO de Ibope para Perú y Centroamérica.

Según la ejecutiva, la convivencia entre estos formatos permite que marcas, creadores y medios puedan estar presentes en diferentes momentos de la rutina de las audiencias.

Más de la mitad confía en la radio para informarse

Audio Pulse 2026 también analiza la relación entre la radio y el consumo de información. El 53% de los oyentes afirma confiar en este medio para mantenerse informado, mientras que el 51% recurre a la radio para conocer rápidamente las noticias.

Los resultados reflejan un escenario de consumo en el que los formatos tradicionales y digitales comparten la atención de las audiencias y se incorporan a distintos momentos del día.

Los principales hallazgos del estudio Audio Pulse Perú 2026 pueden consultarse en el portal de Fifty5Blue/Ibope.