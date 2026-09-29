“Coquito, la película” presentó su afiche oficial antes de su llegada a los cines peruanos. La producción, inspirada en la vida del maestro arequipeño Everardo Zapata Santillana, tiene previsto su estreno nacional para el próximo 26 de noviembre de 2026.

Producida y dirigida por Eduardo Guillot, la cinta aborda los primeros años de Zapata Santillana y el periodo en el que comenzó a desarrollar su vocación por la enseñanza, antes de convertirse en el creador de Coquito, uno de los libros vinculados a la enseñanza de la lectura y escritura más conocidos del Perú.

¿Quién interpreta a Everardo Zapata en “Coquito, la película”?

El actor Luis José Ocampo interpreta a Everardo, mientras Elisa Costa asume el papel de Lucía. El personaje de Coquito será interpretado por Lucas Mamani.

El reparto también incluye a Liliana Alegría, quien interpreta a Ofelia, la abuela de Coquito, además de Martha Rebaza, Roberto Palacios, Edgar Guido Calderón, Luciano Basurco y Aldo Jesús Barrientos.

Arequipa, escenario de la historia de Coquito

La película fue rodada en Arequipa y Punta de Bombón, localidades relacionadas con la historia de Everardo Zapata Santillana. Estos escenarios permitirán reconstruir diferentes momentos de la vida del educador y el contexto en el que surgió su trabajo.

Con el paso de las décadas, Coquito acompañó el aprendizaje de la lectura y escritura de distintas generaciones de escolares y llegó también a otros países de América Latina.

La película busca ahora trasladar al cine la historia de su creador y mostrar el origen de una obra que terminó vinculándose estrechamente con la memoria educativa peruana.