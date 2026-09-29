Un ladrón aprovechó la ausencia de los dueños de un centro estético ubicado en el distrito de Cayma para irrumpir en el local y sustraer la suma de 40 mil soles entre dinero en efectivo y otros objetos de valor, las cámaras de seguridad registraron todos los movimientos del delincuente.

El robo fue descubierto minutos antes de las 10 de la mañana del último lunes por Luz María A. S., de 32 años, administradora del establecimiento ubicado en la avenida Trinidad Morán. Al llegar al negocio, encontró fracturado el cerrojo de la puerta principal.

La denunciante indicó a la policía que se llevaron una laptop, equipos utilizados para el servicio que brindan, un teléfono celular, así como 11 mil soles en efectivo. Estimó que el valor total de lo sustraído asciende a unos 40 mil soles.

Tras revisar la cámara de seguridad instalada en el local, las imágenes revelaron que fue un hombre el que ingresó al negocio en horas de la madrugada portando una mochila en la que cargó todos los bienes robados.

ingresó al centro estético llevando una mochila, en la que presuntamente habría colocado parte de los objetos sustraídos. Las imágenes fueron entregadas a la policía para las investigaciones del caso que realizarán los detectives de Robos de la Divincri.