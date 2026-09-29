Una intervención policial ejecutada durante la madrugada del domingo 27 de setiembre permitió la detención de dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Malditos de Sinaloa”, investigados por los presuntos delitos de extorsión, fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos y tráfico ilícito de drogas (TID).

El operativo se desarrolló aproximadamente a las 04:50 de la mañana, en una acción policial que tuvo como resultado la incautación de un mototaxi, municiones y el decomiso de una importante cantidad de presunta droga.

Golpe policial

De acuerdo con el reporte de la Comisaría de Pisco, los intervenidos fueron identificados como Víctor José Luis Castilla Fuentes (36), alias “Calaguita”, señalado como conductor del mototaxi utilizado para trasladar al segundo intervenido, y el menor de 17 años, alias “Negrón”, quien es señalado preliminarmente como el presunto autor de la detonación. La investigación se inició en agravio de la familia Cassia quien son dueños de ferreterías, además de comprender delitos contra la seguridad pública y la salud pública, en agravio del Estado.

Durante la intervención, los agentes incautaron un mototaxi Bajaj azul, de placa 9484-CD, además de un teléfono celular, un autoradio. Asimismo, fueron halladas tres municiones calibre 9 milímetros, mientras que en el marco de las diligencias policiales se decomisaron 200 envoltorios tipo “kete” conteniendo presuntamente pasta básica de cocaína (PBC). Las especies fueron incorporadas a las investigaciones para determinar su vinculación con los hechos materia de investigación.

El despliegue policial estuvo a cargo del jefe de la DIVOPUS Pisco, coronel PNP Daniel Enrique Elías Soto, quien viene dirigiendo las acciones operativas orientadas a enfrentar los hechos delictivos registrados en la jurisdicción.

Según los antecedentes consignados en el reporte proporcionado por la policía, Castilla Fuentes, alias “Calaguita”, registraría intervenciones y denuncias anteriores, entre ellas una detención en 2024 por un requerimiento judicial relacionado con el delito de omisión de prestación de alimentos.

Por su parte, el menor con el apelativo de “Negrón”, figura como denunciado en 2024 por un presunto caso de hurto agravado. Ambos quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer la presunta extorsión, la detonación y el hallazgo de las municiones y la droga.

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