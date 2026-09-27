Una fuerte explosión se registró en la quinta cuadra de la calle Beatita de Humay, en la provincia de Pisco, que provocó momentos de terror entre vecinos y comerciantes, luego de que desconocidos habrían colocado una carga explosiva en el frontis de un conocido local dedicado a la venta de materiales de construcción.

El estruendo fue de tal magnitud que, según testimonios de vecinos, pudo ser escuchado incluso en sectores de Pisco Playa y centro de la ciudad, generando alarma en distintos puntos de la ciudad.

Ataque criminal

La violencia de la detonación dejó como consecuencia la rotura de los vidrios del establecimiento y daños en ventanas de inmuebles ubicados a pocos metros de la zona del ataque criminal.

Hasta la zona llegó la Policía Nacional, para realizar las investigaciones y determinar quiénes colocaron el artefacto, cuál habría sido el móvil y si existe una relación con otros atentados registrados recientemente en la provincia.

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