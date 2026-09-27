Durante la ejecución del operativo denominado “Impacto 2026” personal policial de la comisaría de Chincha Alta detuvo a un sujeto sindicado de haber ingresado a un establecimiento de servicios y amenazar con un arma de fuego a uno de los trabajadores para robar dinero. El hecho delictivo se produjo en el local, ubicado en la Panamericana Sur intersección con la calle Mariscal Castilla.

Sujeto detenido

El sospechoso, identificado como Jean Pier Canchari Zegarra (33) de acuerdo con la información policial fue quien irrumpió en el local de abastecimiento de combustible y portando un arma se acerca a la persona que se encontraba realizando el despacho a los conductores. La víctima fue encañonada en la cabeza para que no oponga resistencia y acepte entregar las pertenencias.

Los segundos de terror reinaron en el establecimiento la noche del viernes. Pero, no todo fue bien para el asaltante, ya que, los agentes de patrullaje integrado en una rápida y efectiva intervención consiguió detener a Canchari, sindicado de ser el autor de lo sucedido en el grifo, en agravio del trabajador. El sujeto fue conducido a la Sección de Delitos y Faltas para continuar con las diligencias de ley.

El intervenido afronta investigación por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado en grado de tentativa. Según la policía durante la intervención se incautó un arma de fuego, con número de serie erradicado, al parecer, usado en la intimidación al grifero. Esta no sería la primera vez que Jean Canchari se encuentra privado de su libertad en una sede policial.

En noviembre del año pasado, los agentes del Departamento de Investigación Criminal intervinieron a cinco integrantes de la banda criminal denominada “Los dealers de Chincha”. Entre los sospechosos estaba Canchari, quien fue llevado detenido a la sede especializada al haberse decomisado en el operativo más de 160 envoltorios de papel, conteniendo sustancia pulverulenta, celulares y dinero en efectivo.

EL DATO: Los agentes de la comisaría de Chincha con participación del Ministerio Público continúan con las diligencias en contra del intervenido por su presunta implicancia en el delito contra el patrimonio.

LA CIFRA: 2 detenciones suma en su haber Jean Pier Canchari.

Cae requisitoriado por contrabando

En tanto, en otra intervención policial, en la jurisdicción del distrito de Grocio Prado (Chincha) fue ubicado y detenido un sujeto que contaba con orden de requisitoria vigente.

Los efectivos del Departamento de Unidades de Emergencia durante la ejecución del operativo “Control de Identidad 2026” intervinieron a J.J.T. de 32 años, quien al ser consultado en el sistema policial se confirmó que contaba con mandato de ubicación y captura emitida por el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo, debido al proceso que tiene en su contra por el delito de contrabando.

El sujeto fue llevado a la comisaria Emilio Román Saravia y tras confirmarse su situación quedó a disposición de la delegación de Chincha Alta para continuar con el procedimiento y sea conducido al órgano jurisdiccional que resolvió su detención.

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