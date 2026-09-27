La presidenta Keiko Fujimori destacó desde Lambayeque la cooperación que el Perú mantiene con el FBI como parte de las acciones frente al crimen organizado.En declaraciones a la prensa, señaló que el intercambio de información con otros países ya estaría mostrando resultados.

La mandataria sostuvo que las organizaciones criminales operan sin limitarse a las fronteras de un solo país. Por ello, consideró necesario fortalecer la coordinación internacional y proporcionar a las autoridades las herramientas necesarias para enfrentar este problema.

La jefa de Estado afirmó que las acciones desarrolladas mediante esta cooperación ya comienzan a reflejar resultados. No obstante, durante su pronunciamiento no precisó qué investigaciones, operativos o intervenciones estarían relacionados con esos avances.

Antes de referirse a esos resultados, Fujimori insistió en la necesidad de una decisión política para enfrentar a las organizaciones criminales. Además, sostuvo que el objetivo de estas acciones es recuperar el orden y la seguridad para la población.

“Ya hemos visto que están apareciendo los resultados, pero acá lo importante es la decisión política para combatir a estas ‘lacras’ criminales y devolverle el orden y la paz a los peruanos”, indicó.

Finalmente, la presidenta ratificó que su Gobierno continuará con las acciones destinadas a enfrentar al crimen organizado. Entre ellas mencionó la cooperación con otros países y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad.