El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, expresó su rechazo a los actos de violencia registrados contra candidatos y trabajadores electorales durante la etapa final de la campaña para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, previstas para el domingo 4 de octubre.

El funcionario también lamentó los 83 casos de amenazas, extorsiones y ataques registrados en 21 regiones del país contra actores políticos. Esta información fue dada a conocer por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el último viernes.

En ese contexto, Pachas reveló que dos trabajadores de la ONPE en Atalaya, Ucayali, han sido amenazados de muerte.

“En la selva han amenazado de muerte a dos de nuestros trabajadores y ya hemos puesto la denuncia correspondiente e informado a las autoridades para que se tomen medidas. Cuando tenemos este tipo de denuncias inmediantamente reportamos a la Fiscalía para que pueda actuar. La violencia no lleva a ningún lado, por el contrario, agrava más las cosas. Cualquier situación agresiva o violenta se tiene que condenar”, declaró a RPP.

Pachas precisó que la preocupación de las autoridades no se limita a la seguridad de los candidatos, sino que también comprende la integridad del personal encargado de desarrollar el proceso electoral. Como ejemplo, señaló que la entrega de credenciales a los miembros de mesa casa por casa tuvo que ser suspendida y replanteada luego de que trabajadores de la entidad reportaran robos y asaltos durante esta labor.

“Una actividad tan simple y tan común que es entregar las credenciales a los miembros de mesa, donde todos nuestros trabajadores van puerta por puerta, hoy es una actividad peligrosa. No solamente para el miembro de mesa que está en casa recibiendo o esperando para recibir su credencial, sino para los mismos trabajadores, porque se ha vuelto tan convulso, tan crítico que su vida o su seguridad física corre peligro. Entonces, hemos optado por en las grandes jornadas como hoy en las plazas, en los mercados, en en los parques, entregar las credenciales de mesa para evitar este ataques contra nuestros trabajadores o que las personas piensen que van a a a robarles, agredirles”, indicó.

Ante este escenario de denuncias por amenazas, extorsiones y ataques, Bernardo Pachas tiene previsto reunirse nuevamente mañana con autoridades del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior. El objetivo será continuar afinando las coordinaciones necesarias para garantizar la seguridad durante las Elecciones Regionales y Municipales, que se desarrollarán el domingo 4 de octubre.