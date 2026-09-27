El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, recordó durante la misa dominical en la Catedral de Lima un mensaje pronunciado por el papa León XIV durante su reciente visita a Francia. El religioso abordó la importancia de que la dignidad de las personas y sus derechos sean considerados dentro de la vida de la Iglesia y también en la convivencia social.

Castillo retomó parte de la intervención del pontífice para referirse al papel que corresponde a la comunidad católica en la protección de las personas. En ese contexto, sostuvo que estos principios tienen un fundamento que debe ser reconocido dentro de la Iglesia.

“Y eso que el papa ha recordado profundamente también ahora en el viaje de Francia: la dignidad humana y sus derechos. Y en la iglesia es donde más los derechos humanos deben respetarse y cultivarse, porque son los derechos de Dios sobre la humanidad, que quiso una humanidad que creciera, que sea comprensiva, que pudiera humanamente vivir con plenitud”, explicó.

El arzobispo también planteó que la Iglesia no debe presentarse como una comunidad ajena a las dificultades y errores que existen entre las personas. Con esa reflexión, señaló que sus integrantes también necesitan participar en la construcción de una convivencia basada en la ayuda mutua.

“No somos la divina pomada. Somos tan pecadores como ustedes, y todos tenemos que ayudarnos”, agregó .

Durante su homilía, Castillo recurrió al pasaje del Evangelio de Mateo 21 para reflexionar sobre las distintas funciones que cumplen los miembros de la Iglesia. Explicó que cada creyente puede asumir responsabilidades diferentes, pero estas no deberían convertirse en mecanismos de separación entre quienes forman parte de la comunidad.

El arzobispo sostuvo que las diferencias entre tareas y responsabilidades deben mantenerse vinculadas con el servicio. De lo contrario, pueden establecerse divisiones que terminen afectando la manera en que los integrantes de la Iglesia se relacionan entre sí.

La reflexión del arzobispo se produjo durante la celebración religiosa en la Catedral de Lima, donde vinculó el mensaje del pontífice con el papel que corresponde asumir a los creyentes. Su intervención también puso el foco en la necesidad de evitar que las diferencias entre las personas deriven en prácticas de exclusión.