La presidenta Keiko Fujimori afirmó este domingo que su gobierno cuenta con la “decisión política” para enfrentar a la criminalidad organizada y aseguró que brindará respaldo a los integrantes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que participan en esta tarea.

La mandataria se pronunció durante la inauguración del Mercado Modelo de Reque, en Lambayeque, donde también abordó la solicitud de delegación de facultades presentada por el Ejecutivo al Congreso, la próxima visita del papa León XIV y los efectos del fenómeno El Niño.

“Lo más importante es la decisión política para combatir a estas lacras criminales y devolverles la paz y la tranquilidad a los peruanos”, sostuvo.

Fujimori promete respaldo a policías y militares

La jefa de Estado destacó el papel que tuvieron las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA, y comparó ese escenario con el desafío que actualmente representa la delincuencia organizada.

“Hoy tenemos otro problema que es la criminalidad organizada, pero ¿qué es lo que se necesita para enfrentarla? Primero, darle el respaldo político a los hombres y mujeres de primera línea que ponen el pecho por nosotros, darle las herramientas y darle la información”, manifestó.

La posición del Ejecutivo sobre la criminalidad transnacional ha sido reiterada durante las últimas semanas. Fujimori ha señalado que la incorporación del Perú al denominado Escudo de las Américas busca fortalecer el intercambio de información y la cooperación internacional contra organizaciones criminales que operan en distintos países.

Presidenta vuelve a reclamar facultades al Congreso

Durante su intervención, Fujimori también se refirió a la solicitud de delegación de facultades legislativas presentada por el Gobierno.

“Estamos esperando las facultades de parte del Congreso, estamos demostrando paciencia porque llevan semanas. Sin embargo, nosotros seguimos avanzando más allá de lo que ellos digan”, afirmó.

La mandataria vinculó este pedido con las medidas que su administración busca impulsar contra el crimen organizado. El Ejecutivo ha planteado, entre otros puntos, cambios normativos destinados a reforzar la respuesta estatal frente a organizaciones criminales.

También recordó que Perú forma parte del Compromiso Regional de Santiago y del Escudo de las Américas, mecanismos que el Gobierno presenta como complementarios dentro de su estrategia de cooperación contra la delincuencia transnacional.

Destaca crecimiento económico y papel de pequeños comerciantes

Fujimori señaló además que los pequeños comerciantes, microcomerciantes y pescadores tienen un papel relevante en la economía nacional.

“Son ustedes el verdadero motor de nuestra economía”, expresó durante la ceremonia en Reque.

La presidenta sostuvo que las cifras de crecimiento de la primera parte del año pasaron de 3,1% a 3,4%, dato que presentó como una señal favorable para la economía.

También indicó que obras como el Mercado Modelo de Reque deben contribuir a reforzar la presencia del Estado y apoyar la actividad económica local.

Papa León XIV y fenómeno El Niño

La mandataria también se refirió a la próxima visita del papa León XIV al Perú y señaló que Lambayeque se prepara para recibirlo.

“Lo tenemos que recibir con gran algarabía, la alegría y los brazos abiertos”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que el país afrontará retos importantes durante los próximos meses por el fenómeno El Niño y señaló que se brindará apoyo a sectores afectados, entre ellos los pescadores.

El Gobierno viene coordinando medidas de prevención y respuesta ante El Niño, mientras organismos internacionales también han ofrecido apoyo financiero y técnico para afrontar sus efectos.