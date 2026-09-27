Arequipa continúa otorgando medallas a la delegación peruana que participa en los XIII Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026 (Odesur). Tras la magnífica participación en el tiro deportivo, el mistiano Rodrigo Subauste subió al podio en dos ocasiones para colgarse dos medallas de oro en el taekwondo.

El 25 de septiembre, Subauste tuvo una actuación redonda, primero tras consagrarse campeón en poomsae tradicional individual masculino, superando al brasileño Alex Silva en la final, mientras que horas después volvería a brillar, esta vez junto a Fabiana Varillas, con quien consiguió la presea dorada en la modalidad poomsae tradicional mixta.

Rodrigo Subauste y Fabiana Varillas en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026. Foto: Team Perú.

LOGROS

La segunda presea dorada en el cierre de los Juegos Odesur la tuvo la tenista piurana Dana Guzmán, quien radica en Arequipa desde temprana edad. La deportista venció a la argentina Jazmín Ortenzi por 2 sets a 0, con marcadores de 6-0 y 6-3.

Con raíces arequipeñas, el peruano-francés Joachim Berthelot consiguió la medalla de plata en la prueba C1 de slalom paralelo en canotaje, quedando solo por detrás del argentino Manuel Tripano. El deportista viene firmando un año de ensueño; en el Campeonato Panamericano de Canotaje 2026, aportó cuatro medallas para el Perú: tres de plata y una de bronce, destacando en las modalidades de canoa y kayak.

Con estas nuevas preseas, la delegación peruana se mantiene en el sexto lugar de la competencia, sumando 28 medallas de oro, 32 de plata y 39 de bronce, para un total de 99 preseas en una competencia que inició el 12 de septiembre con presencia arequipeña.