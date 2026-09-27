En la recta final de la campaña electoral por la Alcaldía de Lima, una publicación de Rafael López Aliaga en redes sociales provocó cuestionamientos por mostrar imágenes del ámbito privado de Carlos Bruce. El candidato de Somos Perú respondió a la difusión de este contenido y cuestionó la actuación de su contendor, además de pronunciarse sobre su estilo de vida.

Bruce cuestionó a López Aliaga por la difusión de fotografías personales a través de redes sociales y criticó la publicación realizada por su contendor.

El candidato de Somos Perú calificó como una “bajeza” la difusión de fotografías personales y cuestionó que se critique o censure el estilo de vida de otras personas. En esa línea, señaló que Rafael López Aliaga tiene derecho a mantener sus propias prácticas y creencias, pero consideró que también debería respetar las decisiones y formas de vida de los demás. Asimismo, el candidato de Somos Perú sostuvo que las imágenes difundidas no muestran ninguna conducta ilegal.

“Me parece una bajeza y, además, no es propio de las sociedades democráticas censurar o inmiscuirse en el estilo de vida que cada uno tiene. No hay nada ilegal ahí. El señor López Aliaga usa cilicio, se tortura, dice que es célibe y está bien, es su derecho. Yo no lo critico por eso, no lo he criticado nunca, pero que él tampoco se meta a criticar el estilo de vida de los demás”, declaró Bruce a Exitosa.

El político Rafael López Aliaga compartió en sus redes sociales una imagen vinculada con la vida privada de Carlos Bruce, en la que el candidato aparece junto a su pareja y un grupo de amigos durante una reunión social. La publicación generó cuestionamientos al exponer un momento del ámbito personal de quien también postula a la Alcaldía de Lima.

El intercambio de declaraciones entre ambos candidatos se produjo después de que Rafael López Aliaga compartiera una fotografía vinculada con el ámbito privado de Carlos Bruce.