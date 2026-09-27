Viargoca FC, tricampeón departamental de Arequipa, sumó una nueva victoria en la Etapa Nacional de la Copa Perú, tras vencer de local a Virgen de las Nieves de Condesuyos, subcampeón de Arequipa, por la tercera fecha del torneo.

El partido se desarrolló en el estadio municipal de Atico, donde el conjunto local tuvo las mejores ocasiones de gol desde el inicio del compromiso; no obstante, no fue sino hasta los 16 minutos en los que encontraría el primer gol del partido, que llegaría mediante un penal, tras una falta cometida en contra de Brayan Castillo. La pena fue ejecutada y convertida en gol por Jean Pierre Valdivia.

Tras esta anotación, las mejores ocasiones continuaron siendo favorables para Viargoca FC, con Juan Carlos Abril liderando la creación de juego; es así que al minuto 30, el volante centró el balón en el área para que Valdivia anotara de cabeza su doblete.

El resultado no se movería hasta el término del partido. Con este marcador, Viargoca suma 7 unidades en la tabla general de la etapa nacional, escalando al primer lugar de manera momentánea a la espera de que se desarrolle el resto de la fecha.

SUMA

Cabe señalar que los primeros 32 equipos de la tabla general clasificarán a los dieciseisavos de final de la Etapa Nacional. Respecto a Virgen de las Nieves, el cuadro arequipeño se ubica en el puesto 17 con 3 puntos. En la próxima jornada, el subcampeón recibirá a Viargoca en la ciudad de Arequipa, donde viene fungiendo de local.

A Viargoca aún le queda recibir a Atlético Huracán de Moquegua en la fecha 5 y visitar a Vendaval Azul de Tacna en la última jornada.