La posición de las bancadas frente a la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, aún no es uniforme. El último pronunciamiento provino del Partido Cívico Obras, cuyo líder, Ricardo Belmont, tomó distancia del respaldo anunciado por cuatro de sus diputados.

“No han consultado conmigo, se han disparado”, señaló Belmont en declaraciones a RPP, al preguntársele sobre el apoyo de los parlamentarios de Obras a la iniciativa promovida por Juntos por el Perú (JP).

El líder de Obras sostuvo que la adhesión expresada en la moción corresponde a una decisión individual y no a un acuerdo partidario. Por ello, indicó que su agrupación deberá discutir el tema con sus aliados antes de fijar una postura institucional.

“Nosotros tenemos que tomar una decisión corporativa con nuestros aliados, con Ahora Nación, con Juntos por el Perú, con Buen Gobierno”, manifestó Belmont. Además, consideró necesario mantener una buena relación con el titular del Interior.

Su pronunciamiento se distancia de lo expresado el miércoles por el vocero de Obras, Víctor Piñán, quien anunció que la bancada respaldaría la censura por los cuestionamientos a la gestión de Astudillo.

Pendientes

La moción contra Astudillo fue presentada con 35 firmas: 27 de JP, cuatro de Obras y cuatro del Partido del Buen Gobierno (PBG). Sin embargo, estas adhesiones no necesariamente representan un respaldo unánime durante la votación.

En Ahora Nación, su líder, Alfonso López-Chau, ha señalado que la agrupación todavía no toma una decisión.

El viernes sostuvo que se debe “pensar en el país” y consideró que una censura procede solo ante errores estructurales y flagrantes.

En cuanto al PBG, cuatro diputados suscribieron la moción pero su líder, Jorge Nieto, aún no ha precisado si respalda la censura o si los legisladores actuaron por cuenta propia.