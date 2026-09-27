Delincuentes dejaron un aparato explosivo y una carta extorsiva en los exteriores de la obra donde se construye la nueva sede del Gobierno Regional de La Libertad, en la urbanización Santa Inés, Trujillo. Los atacantes, quienes se identificaron como miembros de la organización criminal “Los Pulpos”, exigen el pago de medio millón de soles a los encargados del proyecto.
EL CASO
Según información preliminar, la noche del último sábado, desconocidos llegaron hasta el predio ubicado en la cuadra 6 de la calle Los Brillantes. Allí arrojaron una bolsa plástica de color blanco que contenía un explosivo de color amarrillo y un manuscrito dirigido a los ingenieros y gerentes de la construcción.
“Todos los ingenieros y gerentes. Pago medio millón”, se lee en la misiva firmada por “Los Pulpos”. Además, los criminales dejaron un número de contacto con código telefónico de Colombia.
Tras la alerta, efectivos de la Policía Nacional del PERÚ (PNP) acudieron al lugar para iniciar las investigaciones, mientras que el personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) se encargó de retirar y neutralizar el material explosivo de forma segura.
OBRA
Cabe mencionar que en abril de 2024 se firmó el contrato para la ejecución de esta obra por un monto de S/ 152,262,719.58; sin embargo, debido a la aprobación de una serie de adicionales, el costo se elevó a S/ 161,278,405.26.
Según el expediente técnico, el edificio consta de 21 niveles (19 superiores y 2 sótanos con capacidad para 400 vehículos).
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