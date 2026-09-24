Para la población de Alto Trujillo, las elecciones del 4 de octubre serán históricas: más de 25 mil electores elegirán por primera vez a sus autoridades municipales (alcalde y regidores) a través del voto popular.

En todo el país, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), solo dos distritos debutarán en los siguientes comicios. El otro es Santa Rosa de Loreto, ubicado en la provincia de Mariscal Castilla, en la región Loreto.

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Momento clave

Alto Trujillo es el municipio más joven de los 12 que conforman la provincia de Trujillo, capital de la región La Libertad. Su creación formal como centro poblado fue firmada en septiembre de 2002 y el 15 de diciembre de 2022, veinte años después, fue promulgada la ley (N° 31644) que rubricó su nacimiento como distrito. No obstante, administrativamente todavía depende de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).

De acuerdo con el último censo, Alto Trujillo tiene una población de 85,323 habitantes. De estos, conforme al padrón aprobado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), 25,193 (29.53%) deben asistir a las urnas en menos de 15 días para elegir a su primer alcalde distrital [ver columna de la página 3].

Son diez los candidatos que buscan convertirse en el primer burgomaestre en la historia de este distrito situado al noreste de la ciudad de Trujillo. Estos son Raúl Moya Cruz (Acción Popular), Nover Cruz Gómez (Ahora Nación), Jorge Sigüenza Quispe (Alianza para el Progreso), Paul Rodríguez Armas (Avanza País - Partido de Integración Social), Fernando Nuñevero Ibáñez (Fuerza Popular), Rosmer Rodríguez Rodríguez (Juntos por el Perú), Edinson Escobedo Espinola (Somos Perú), Carlos Reyes Rodríguez (Perú Primero), Danilo Polo Huamán (Podemos Perú), Juan Urquizo Sánchez (Renovación Popular) y Jair Geldres Quispe (Un Camino Diferente).

De este total, cinco —la mitad— han participado alguna vez de una elección distrital. Paul Rodríguez ha sido dos veces burgomaestre de El Porvenir (2011-2014 y 2015-2018) [leer columna de la izquierda], Fernando Nuñuvero fue elegido concejal del distrito zapatero en las elecciones de 2018, Rosmer Rodríguez postuló sin éxito a los cargos de alcalde y regidor de Usquil (Otuzco) en tres comicios distintos, Edinson Escobedo fue la máxima autoridad edil de Mache (Otuzco) en el periodo 2019-2022 y Carlos Reyes intentó convertirse en concejal de El Porvenir en 2002.

Sin embargo, hay otros dos postulantes que han estado más cerca a la municipalidad de Alto Trujillo: Raúl Moya y Nover Cruz. Mientras el primero fue elegido alcalde del entonces centro poblado a fines de 2022 y luego se convirtió en administrador edil, el segundo permaneció varios años en la alcaldía cuando todavía no era distrito.

A él se suma el exapepista Fernando Nuñuvero, quien también fue burgomaestre de Alto Trujillo cuando este era centro poblado.

Radiografía

Alto Trujillo es quizás el distrito de la capital liberteña con más brechas por cerrar. Según el gerente edil, Jhon Benites Contreras, una de ellas es el saneamiento: de cada diez viviendas, al menos seis (60%) no tienen agua ni desagüe. La falta de estos servicios básicos pone en constante peligro la salud de la población, sobre todo de niños y adultos mayores.

Para intentar paliar esta dura realidad, el municipio cuenta con poco más de 200 tanques de agua instalados en las partes altas del distrito. Se necesitan unas 15 cisternas para poder abastecer los mismos; sin embargo, la comuna local solamente posee dos de estos vehículos; es decir, la escasez del líquido persiste.

A este agudo problema se suma la informalidad predial. Siete barrios, cada uno con letras desde la A hasta la D y sus respectivas ampliaciones, conforman Alto Trujillo, que antes de convertirse en distrito perteneció a El Porvenir.

Se estima que el 60% de la población carece de título de propiedad en un territorio que creció de forma acelerada y sin una debida planificación. Además, muchas viviendas fueron autoconstruidas sobre áreas invadidas y en terrenos vulnerables a eventos climatológicos como el fenómeno El Niño.

Aunque en los últimos tres años Alto Trujillo ha ejecutado alrededor de siete proyectos de infraestructura vial, la brecha es más grande todavía en este sector: aproximadamente solo el 25% de todo el territorio cuenta con pistas y veredas.

La inseguridad ciudadana no es ajena a las grandes demandas de este joven distrito. Únicamente algo más de 200 agentes policiales velan por la seguridad de 85 mil habitantes en una zona históricamente golpeada por la delincuencia.

A ello se suma la escasez de serenos, que son menos de 20 porque algunos deciden renunciar por una mejor oferta laboral.

En la actualidad, Alto Trujillo cuenta con 40 cámaras de videovigilancia, pero como la municipalidad no posee una central de monitoreo, estas se encuentran conectadas a El Porvenir.

Compromiso

Correo también conversó con el actual gerente, Jhon Benites, para conocer su opinión sobre cuál debería ser el perfil del primer alcalde que tendrá este distrito como tal.

Para el funcionario, quien llegó al cargo por designación de la MPT, su distrito no solo necesita un alcalde con “voluntad y ganas de hacer bien las cosas, sino también con experiencia en gestión pública”. “Muchos [candidatos] pueden ofrecer, pero quizás no saben cómo hacer lo que prometen”, afirmó.

No obstante, añadió que a la experiencia hay que sumarle “una buena imagen” y “credibilidad”. “Falta mucho por hacer en Alto Trujillo y ojalá el primer alcalde distrital reduzca las brechas que todavía persisten”, enfatizó.