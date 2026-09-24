El penal Ancón I amaneció ayer con la presencia de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público por un operativo de “alta precisión”.

Según la PNP, la intervención fue contra los presuntos integrantes de la organización criminal denominada “La Confederación” en el Pabellón 1 del establecimiento penitenciario.

Incautado

Los efectivos registraron celdas, pasadizos, patios, talleres, comedores, techos, ductos y cocinas del Pabellón 1 durante varias horas.

El personal policial halló 32 teléfonos celulares ocultos en el techo del comedor, algunos escondidos dentro de medias deportivas y cajas de leche vacías.

La intervención en el penal Ancón I permitió incautar más de 30 celulares, droga, dinero en efectivo, armas punzocortantes y otros elementos vinculados a actividades ilícitas

Asimismo, la requisa arrojó 17 muestras de sustancias con características compatibles con pasta básica de cocaína (PBC), clorhidrato de cocaína y marihuana, las cuales quedaron sujetas a peritaje.

Penal Ancón I: Incautaron 17 muestras de sustancias con características compatibles con PBC, clorhidrato de cocaína y marihuana, sujetas a peritaje.

Incluso, los agentes encontraron diez mil soles en efectivo repartidos entre distintas celdas del recinto.

El decomiso también incluyó cinco armas punzocortantes artesanales conocidas como verduguillos, un repetidor de señal wifi, cargadores, audífonos, un equipo completo para realizar tatuajes y dos balanzas digitales.

🚨 PNP EJECUTA OPERATIVO CONTRA PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL “LA CONFEDERACIÓN” EN ANCON I



La DIRINCRI PNP, a través de la División de Investigación de Delitos Transnacionales, con apoyo del HSI de la Embajada de EE. UU., ejecutó una resolución judicial en el Establecimiento… pic.twitter.com/k0UolCXijM — Dirección de Investigación Criminal (@DirincriPNP) September 23, 2026

Todos los objetos quedaron bajo custodia para las diligencias fiscales y periciales correspondientes.

El operativo conjunto fue dirigido por la División de Investigación de Delitos Transnacionales de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) bajo el mando del general PNP José Zavala Chumbiauca y del coronel PNP Juan Flores Ardiles.

Asimismo, participó el fiscal provincial Edwin Velásquez de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Feccor) de Lima Noroeste y se tuvo el apoyo técnico de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de la Embajada de Estados Unidos.

Tras la incursión, el fiscal Velásquez explicó que los reos utilizaban elementos tecnológicos como celulares y chips para realizar llamadas telefónicas.

“Teníamos una investigación en carácter reservado, entonces la línea de investigación era ello, que en ese penal estaban saliendo noticias extorsivas”, dijo a Exitosa.

Por su parte, el coronel Flores sostuvo que está en proceso de investigación qué bandas estarían involucradas e informó que utilizarán herramientas tecnológicas para hurgar en la evidencia incautada.

“Por el apoyo del HSI de los Estados Unidos tenemos dos software para extracción de información de los celulares”, precisó.

Flores indicó que los internos son “peligrosos” en Ancón I y que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) debe responder por lo confiscado.

“El INPE está encargado del penal. Ellos ya responderán en su momento sobre las incautaciones o sobre las especies que se han hallado en el interior”, refirió.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Presos de Ancón I tenían acceso a wifi y habrían coordinado extorsiones desde el penal. Durante un operativo, las autoridades incautaron celulares, armas blancas y miles de soles.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐… pic.twitter.com/3yTbPgyJDt — Exitosa Noticias (@exitosape) September 23, 2026

Posteriormente, el INPE informó que colaboró con las fuerzas del orden y que el “operativo extraordinario” responde a la declaratoria de emergencia de cinco penales a nivel nacional.

Además, la entidad señaló que la intervención no solo fue en el Pabellón 1 sino también en el 3 y 7, y que entre lo incautado hay listas con números telefónicos.

Durante la inspección del penal Ancón I se hallaron teléfonos celulares, sustancias que serían drogas acondicionadas en bolsas y envoltorios tipo “ketes”, cables y cabezales de cargadores, audífonos y otros artículos no autorizados.

“El Gobierno continuará ejecutando operativos extraordinarios y acciones de control de manera articulada entre el INPE, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, con la finalidad de fortalecer la seguridad penitenciaria”, señaló la entidad.