Es evidente que atravesamos una gran crisis provocada por el relativismo moral evanescente. No es lo mismo reconocer la debilidad congénita a la persona humana que cae por su propia naturaleza que equiparar lo bueno a lo malo y lo malo a lo criminal. El delito y el crimen lo son en todas partes, con independencia del espacio y del tiempo. Esto, que Cicerón y el derecho romano ya habían identificado, en un mundo relativista se asume exactamente al revés: una sociedad indolente donde lo único que importa es el poder, el dinero y la levedad.

Por eso, es importante que el Estado asuma como política nacional la educación del carácter, uno de los grandes aportes de la pedagogía moderna. Toda la moderna educación del carácter parte de una premisa básica: la formación de la personalidad en valores concretos es lo esencial en el proceso educativo. Así, la educación del carácter rescata la vieja noción aristotélica de eudaimonia, esto es, la formación para el auténtico florecimiento del espíritu humano. Los defensores de esta nueva metodología sostienen que si los educadores formamos el carácter de los estudiantes todo llegará por añadidura. Las buenas notas también.

En efecto, una persona con carácter tiende a servir a los demás, no a servirse de su prójimo. Construye una escala de valores que fomenta la disciplina y desarrolla virtudes concretas que repercuten positivamente en su entorno, desatando una revolución del comportamiento que transforma la sociedad. Construir el carácter es tarea esencial para un país que quiere desarrollarse. O formamos el carácter de los niños o caeremos en eso que Riva Agüero llamo “la triste procesión de las larvas grises”. Es decir, el triunfo de la maldad y el reino de la mediocridad.