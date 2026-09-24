Richard Harrison, actor reconocido por sus trabajos en el cine de aventuras y los llamados “spaghetti westerns”, murió a los 90 años.
El intérprete falleció el viernes por causas naturales en Los Ángeles, según informó la productora y amiga cercana del artista, Joan Borsten.
Nacido en Salt Lake City, Harrison dejó Hollywood a comienzos de la década de 1960 y se trasladó a Italia, donde comenzó a conseguir papeles protagónicos en producciones de serie B. Su participación en The Invincible Gladiator (1962) contribuyó a consolidar su carrera en el cine de aventuras.
Entre sus trabajos también estuvo Gunfight in the Red Sands, coproducción entre Italia y España que contó con música de Ennio Morricone. Además, Harrison rechazó protagonizar Por un puñado de dólares, de Sergio Leone, y posteriormente afirmó que recomendó a Clint Eastwood para asumir el papel.
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