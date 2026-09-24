El intérprete estadounidense desarrolló gran parte de su trayectoria en Italia, donde protagonizó películas de aventuras.
El intérprete estadounidense desarrolló gran parte de su trayectoria en Italia, donde protagonizó películas de aventuras.

Richard Harrison, actor reconocido por sus trabajos en el cine de aventuras y los llamados “spaghetti westerns”, murió a los 90 años.

El intérprete falleció el viernes por causas naturales en Los Ángeles, según informó la productora y amiga cercana del artista, Joan Borsten.

Nacido en Salt Lake City, Harrison dejó Hollywood a comienzos de la década de 1960 y se trasladó a Italia, donde comenzó a conseguir papeles protagónicos en producciones de serie B. Su participación en The Invincible Gladiator (1962) contribuyó a consolidar su carrera en el cine de aventuras.

Entre sus trabajos también estuvo Gunfight in the Red Sands, coproducción entre Italia y España que contó con música de Ennio Morricone. Además, Harrison rechazó protagonizar Por un puñado de dólares, de Sergio Leone, y posteriormente afirmó que recomendó a Clint Eastwood para asumir el papel.

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