Richard Harrison, actor reconocido por sus trabajos en el cine de aventuras y los llamados “spaghetti westerns”, murió a los 90 años.

El intérprete falleció el viernes por causas naturales en Los Ángeles, según informó la productora y amiga cercana del artista, Joan Borsten.

Nacido en Salt Lake City, Harrison dejó Hollywood a comienzos de la década de 1960 y se trasladó a Italia, donde comenzó a conseguir papeles protagónicos en producciones de serie B. Su participación en The Invincible Gladiator (1962) contribuyó a consolidar su carrera en el cine de aventuras.

Entre sus trabajos también estuvo Gunfight in the Red Sands, coproducción entre Italia y España que contó con música de Ennio Morricone. Además, Harrison rechazó protagonizar Por un puñado de dólares, de Sergio Leone, y posteriormente afirmó que recomendó a Clint Eastwood para asumir el papel.