El Teatro Británico presenta el clásico del teatro inglés “La mujer de negro”. La puesta en escena cuenta con el protagonismo de los reconocidos actores Alberto Isola y Nicolás Galindo, bajo la dirección de Norma Martínez, marcando el debut de este título en los escenarios peruanos.

Basada en la novela homónima de Susan Hill y adaptada para el teatro por Stephen Mallatratt, la obra se presenta como un ejercicio de suspenso psicológico que prescinde de efectos explícitos. En su lugar, la propuesta utiliza el diseño de sonido, la iluminación y la interpretación actoral para construir una atmósfera de tensión constante.

La historia sigue a Arthur Kipps (Isola), un abogado que busca librarse de un recuerdo traumático de su juventud contratando a un actor (Galindo) para que lo ayude a escenificar su relato sobre una misteriosa presencia.

Sobre el desafío de dirigir una pieza de este género, la directora Norma Martínez resaltó el papel fundamental de la sugestión en el escenario. “Cuando recibí la propuesta para dirigir la obra, acepté aun sabiendo que me iba a sumergir en un terreno desconocido. La respuesta estaba en el texto: con el uso de la imaginación. Ahí radican el atractivo de ‘La mujer de negro’ y el incomparable poder del teatro”, afirmó Martínez. Asimismo, destacó que la obra busca provocar una “catarsis” a través de la expresión de emociones intensas.

La producción llega precedida por un notable éxito internacional, habiéndose mantenido en la cartelera del West End de Londres durante 33 años y convocando a más de 7 millones de espectadores alrededor del mundo.

Las funciones en Lima se realizarán en el Teatro Británico de Miraflores, ubicado en Jr. Bellavista 527, con horarios de jueves a sábado a las 8 p.m. y domingos a las 7 p.m.

Las entradas están disponibles en la plataforma Joinnus con tarifas que van desde los S/ 40 para estudiantes hasta los S/ 65 para el público general.