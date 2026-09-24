Los conductores de tres vehículos se salvaron de morir luego de participar de un múltiple choque que acabó con una de las unidades envuelta en llamas, producto del fuerte impacto registrado en las Pampas de Siguas, altura del kilómetro 942 de la Carretera Panamericana Sur, en Arequipa.

El accidente ocurrió cerca de las 22:30 horas de ayer y según el reporte de la Policía, colisionaron las unidades de placas V8A-853, conducida por Cristóbal Mercado Hipólito; VDK-508, manejada por Yuri Parcahua Meza; y la A0N-440, que manejaba Ruitval Velazco Gonzales. Esta última unidad fue la que se incendió como consecuencia del choque.

Tras la colisión, los heridos recibieron auxilio de parte de los agentes de la comisaría de Tambillo, así como serenos y bomberos de Majes quienes se encargaron de evacuar a los conductores al hospital central de Majes para su atención y evaluación médica. .

La Policía investiga las circunstancias que provocaron el triple choque para determinar las responsabilidades de los conductores.