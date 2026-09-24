El diputado Marlon Aguirre Ramos, integrante del grupo parlamentario Juntos por el Perú, cuestionó la rapidez con la que su bancada viene impulsando una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, y planteó que su gestión sea evaluada luego de cumplir 100 días en el cargo.

En diálogo con Exitosa, Aguirre consideró “muy alocado y muy rápido” el proceso planteado contra el titular del Ministerio del Interior y marcó distancia de la postura expresada por el vocero titular de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados, Ernesto Zunini Yerren.

Aguirre se distancia de moción de censura contra Astudillo

El legislador aseguró que no respaldó con su firma la interpelación promovida contra Astudillo y señaló que tampoco acompaña la nueva iniciativa de censura.

Aguirre sostuvo que las decisiones de control político deben tomarse después de evaluar la gestión ministerial y manifestó que, en el caso de Astudillo, considera necesario esperar 100 días antes de determinar si corresponde su continuidad.

“No podemos interpelar, censurar porque aparte de todo eso, el país se está volviendo en una ingobernabilidad netamente por interpelaciones y censuras”, declaró a Exitosa.

La bancada de Juntos por el Perú había anunciado el 21 de septiembre que impulsaría la censura de Astudillo. Entre los argumentos expresados públicamente por sus integrantes se encuentra la situación de la seguridad ciudadana y el asesinato de la periodista Susy Aponte Polo en Áncash.

Plantea evaluar al ministro después de 100 días

Aguirre afirmó que no comparte la posición de su agrupación parlamentaria “en varios extremos” y sostuvo que las decisiones del Congreso deberían priorizar, desde su perspectiva, la gobernabilidad y las necesidades del país.

“El tema del ministro se debe analizar pasado los 100 días. Ahí recién tenemos que tener un análisis conciso”, señaló el diputado durante la entrevista.

El Ministerio del Interior está actualmente encabezado por César Augusto Astudillo Salcedo, según el Portal de Transparencia Estándar del Estado.

Marlon Aguirre respalda otorgar facultades al Ejecutivo

El parlamentario también discrepó con la posición contraria a entregar facultades legislativas al Gobierno y señaló que el Ejecutivo debería recibirlas para adoptar medidas en materias que considera urgentes.

Aguirre mencionó específicamente la seguridad ciudadana y las acciones frente al fenómeno El Niño como asuntos en los que respaldaría el otorgamiento de facultades. En otra declaración difundida este jueves, reiteró que ambos son temas que, a su juicio, requieren atención inmediata.

La discusión ocurre mientras las comisiones parlamentarias vienen abordando tanto la inseguridad ciudadana como las medidas de prevención ante eventuales efectos del fenómeno El Niño. La Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la Cámara de Diputados incluyó ambos asuntos entre sus materias de trabajo para el periodo 2026-2027.

Zunini es vocero titular de Juntos por el Perú

El portal oficial de la Cámara de Diputados identifica a Ernesto Zunini como representante titular de Juntos por el Perú ante la Junta de Portavoces.

Además, el propio Congreso lo ha identificado públicamente como vocero del grupo parlamentario en debates del actual periodo legislativo.

La posición expresada por Aguirre muestra una diferencia interna respecto a la estrategia de control político frente al ministro Astudillo, aunque ambos legisladores continúan formando parte del mismo grupo parlamentario.