Una nueva tensión se produjo entre el Poder Judicial (PJ) y el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. La titular del PJ, Janet Tello, cuestionó que su par en el Ejecutivo asegurara que los policías y militares que combatieron el terrorismo “aún hoy, después de 34 años, siguen siendo juzgados pese a haber demostrado que el debido proceso fue transgredido”.

Durante un evento institucional en Ayacucho, Tello cuestionó a la mandataria y le recordó su “compromiso” frente a la “separación de poderes y la independencia” del PJ.

“Parece que lo olvidó. Ante las Naciones Unidas ha hecho unas afirmaciones que no las puedo permitir como presidenta del PJ. Las rechazo completamente”, sostuvo.

Y agregó: “Ella no dijo PJ, correcto, pero ¿quién juzga en una democracia? (…). No podemos permitir que ante el mundo se nos haya dicho que, a pesar que militares y policías han demostrado –como dice ella– que sus procesos han sido trasgredidos, nosotros continuamos juzgándolos”.

En esa línea, destacó que su institución también tuvo jueces asesinados). (Le pediría) que se retracte porque (sus declaraciones) las ha hecho a nivel internacional”, añadió.

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, respondió así. “Imagínense que a la mandataria o a mí nos obliguen a retractarnos de una crítica contra jueces legítima, establecida y respaldada por la Constitución (…). ¿Nos tenemos que retractar del hecho cierto, comprobable, de que hay decenas de militares que aún esperan después de largo tiempo una sentencia o resolución?”, afirmó.

Aseveró que lo que sus asesores deben indicarle a Tello es la necesidad de poner a trabajar a su personal para encontrar la relación de causas importantes de militares y policías que no han sido resueltas en más de 30 años.

Agregó que militares y policías “están investigados y siempre en vilo pensando en que pueden ser conducidos a una prisión por hechos que se supone cometieron, defendiendo al país, hace muchísimo años”.