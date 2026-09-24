Un trágico accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada dejó dos personas fallecidas y una herida en la carretera Canta–Huayllay, altura del cruce hacia Huarón, distrito de Huayllay, Pasco. El siniestro ha conmocionado a la comunidad por la gravedad del impacto.

Según la policía, el vehículo involucrado fue un camión de carga de placa BND-833. Por causas que aún son materia de investigación, la pesada unidad se despistó y cayó varios metros por una pendiente pronunciada, provocando que los ocupantes terminaran fuera de la unidad tras el fuerte impacto.

Los fallecidos fueron identificados por las autoridades de la zona como Dick Jason Lara Reyes (37) y Venancia Rebeca Reyes Jaramillo (60). Miembros de la Policía Nacional y la fiscalía de turno llegaron al lugar del desastre para proceder con el penoso levantamiento de los cadáveres y su posterior traslado a la morgue central.

El único sobreviviente fue identificado como José Bustamante Vílchez (28). Tras el despiste, fue auxiliado de emergencia por el personal de serenazgo de Huayllay, quienes de inmediato le brindaron la asistencia médica inicial y lo trasladaron de urgencia hacia el Centro de Salud de Colquijirca.