Con mensajes de prevención y protección de niñas, niños y adolescentes, escolares de diferentes distritos de la región Ica participaron en el Concurso de Dibujo y Pintura por el “Día Nacional de la Trata de Personas”, realizado en el auditorio del Gobierno Regional de Ica.

Generan conciencia

La actividad fue impulsada por la Red Regional contra la Trata de Personas de Ica y organizada por el GORE Ica, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, con el objetivo de promover entre los estudiantes la reflexión y sensibilización frente a esta problemática.

En la jornada participaron alumnos de instituciones educativas de distintos puntos de la región, entre ellas Babino Chacaltana H. de Pueblo Nuevo; Mis Primeros Momentos - Conde Nieva de Ica; I.E. 22319 y José María Arguedas de Parcona; San José de Pinilla 22354 de Ocucaje; Micaela Bastidas de La Tinguiña; COPREDELI San Antonio de Subtanjalla; I.E. 22741 El Huarango - Tierra Prometida; y C.E.P. De la Cruz de Ica.

A través de sus dibujos y pinturas, los escolares plasmaron mensajes relacionados con la prevención de la trata de personas y la protección de niñas, niños y adolescentes, utilizando el arte como una herramienta para generar conciencia sobre la importancia de prevenir este delito.

El jurado calificador estuvo integrado por la subprefecta de Ica, Andrea Huamán Campo Verde; el gerente regional de Desarrollo Social del GORE Ica, Mag. Roberto López Mariños; el director de la Escuela de Bellas Artes de Ica, Luis Peña Pérez; y la coordinadora en Ica del programa Warmi Ñan, Cecilia Bardales Vicuña.

Tras la evaluación de los trabajos, el primer puesto fue otorgado a Ruth Noemí Herrera Ataucusi. El segundo puesto correspondió a Rita Valeria Guillermina Ecos Chirinos, representante de la I.E. COPREDELI San Antonio de Subtanjalla, mientras que el tercer puesto fue para Sáori Consuelo Quispe Oré, de la I.E. Micaela Bastidas de La Tinguiña.

Como parte de la actividad, también se sortearon becas integrales para cursos de inglés y ofimática entre los participantes, además de entregarse presentes como reconocimiento por su participación y entusiasmo.

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