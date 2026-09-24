Hugo Aguilar Gonzáles, candidato por el APRA plantea acelerar la ejecución de proyectos, combatir la corrupción en la gestión pública, impulsar Majes-Siguas II, Corío, la minería y el hidrógeno verde, además de mejorar la infraestructura educativa, sanitaria y tecnológica.

¿Qué lo motivó a postular al Gobierno Regional de Arequipa? Desde hace 23 años soy parte del Partido Aprista Peruano y fue en ese momento cuando conocí proyectos como el megapuerto de Corío y Majes-Siguas II. También vi cómo proyectos como el puente Chilina podían tardar muchos años en ejecutarse. Hoy, a mis 46 años, me pregunto qué está pasando con la gestión pública.

¿Cuál considera que es el principal problema de la gestión pública? La corrupción. Muchas veces una obra comienza con un expediente técnico mal elaborado. Por ejemplo, un hospital puede tener equipos que requieren determinadas condiciones técnicas, como paredes especiales para un tomógrafo, protección de plomo o pozos a tierra, y esos elementos no son considerados adecuadamente en el expediente. Esas deficiencias terminan paralizando las obras, generando adicionales, penalidades y mayores costos. Una obra que inicialmente cuesta 36 millones de soles puede terminar costando el doble o hasta cuatro veces más.

Majes-Siguas II lleva años entrampado. ¿Existe una salida? Sí, pero tenemos que dejar de vender populismo. Majes-Siguas II pasó al Gobierno central porque en Arequipa no se encontró una fórmula para continuar el litigio internacional. Las adendas modificaron el modelo del proyecto y se terminó pagando una parte importante sin que el avance físico correspondiera a ese desembolso. Tenemos que hacer un análisis costo-beneficio. Hay que preguntarnos cuánto está perdiendo Arequipa por no tener el proyecto operativo y cuánto representa el litigio internacional.

¿Qué otros proyectos considera estratégicos para el desarrollo regional? Corío es una oportunidad. La Autoridad Nacional Portuaria ya aprobó la elaboración del Plan Maestro del puerto y eso es importante porque todo proyecto debe tener una partida de nacimiento, una planificación y un banco de proyectos. También tenemos que impulsar la minería, el hidrógeno verde, la energía solar y eólica. Arequipa tiene condiciones para desarrollar proyectos vinculados a los recursos que requiere el mundo. Tenemos cobre y potencial en otros minerales, además de una importante producción agrícola.

¿Por qué considera importante el hidrógeno verde? Porque puede convertirse en una oportunidad para diversificar la economía regional. Ya existen empresas interesadas en proyectos de energía solar y eólica y debemos generar las condiciones para que esas inversiones se concreten.

¿Qué propone para mejorar la conectividad de Arequipa? Tenemos que pensar de manera integrada. No solamente en transporte de pasajeros, sino también en transporte de carga. Se deben analizar alternativas para conectar Arequipa con el Pedregal, La Joya, Matarani y otras zonas estratégicas. Si vamos a desarrollar Majes-Siguas II, Corío o el hidrógeno verde, necesitamos anticiparnos con carreteras, infraestructura y sistemas de transporte que permitan trasladar productos y conectar las provincias.

¿Qué plantea para el turismo? Arequipa tiene mucho más que el Colca. Tenemos que diversificar la oferta turística y hacerla accesible. Una persona con discapacidad que quiera conocer nuestros atractivos debe poder hacerlo. El turismo también requiere infraestructura. Existen recursos y mecanismos de financiamiento, pero debemos tener proyectos bien formulados para aprovecharlos.

¿Cómo plantea mejorar la infraestructura educativa? Uno de cada cuatro colegios requiere ser demolido, según el diagnóstico que manejo. No podemos esperar años para construir colegio por colegio. Proponemos utilizar infraestructura modular industrializada. Tendríamos modelos para la costa y la sierra, con aulas, direcciones, servicios higiénicos y laboratorios equipados. Se puede agrupar a instituciones con problemas similares y licitar módulos en conjunto, reduciendo los tiempos de ejecución.

¿Este sistema también podría aplicarse al sector salud? Sí. Alrededor de 50 establecimientos de salud requieren intervenciones importantes. También podemos utilizar sistemas modulares para postas médicas y mejorar rápidamente la atención. Además, debemos destrabar los hospitales que llevan años esperando. La salud no puede esperar. Enfermarse en Arequipa no debería convertirse en un problema económico para las familias.