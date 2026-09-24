El Jurado Electoral Especial (JEE) de Tarma halló graves omisiones en la fiscalización de las hojas de vida en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Se trata de Luis Miguel Alcántara Córdova, candidato a primer regidor por el partido Batalla Perú para el distrito de Marcapomacocha, en la lista que encabeza Angie Garay Medrano.

Informe

​Según los informes oficiales y los registros del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la empresa vinculada al candidato y sus familiares cercanos han facturado más de 700 mil soles a la Municipalidad Distrital de Marcapomacocha, comuna donde el actual alcalde es Marco Garay Meza, padre de la candidata municipal.

​El JEE de Tarma emitió el Informe N° 000051-2026-NLC-JEETARMA-ERM2026/JNE (de fecha 12 de septiembre de 2026), suscrito por la fiscalizadora Nasha Elizabet La Rosa Cotrina y dirigido al presidente del jurado, Nick Olivera Guerra. En dicho documento se advierte que el candidato omitió declarar su participación accionaria y cargo directivo en la empresa Geralza Consultores S.A.C. (RUC 20610119434).

​A través del Oficio N° 01354-2026-SUNARP/ZRVIII/UREG/PUB de la Zona Registral N° VIII - Sede Huancayo, el órgano electoral detectó la Partida Registral N° 11319882. En ella consta que Luis Miguel Alcántara Córdova figura como Subgerente General nombrado desde agosto de 2023, registrando además la suscripción de 130 acciones equivalentes a S/ 13,000.00 del capital social. ​

De igual forma, el informe señala que en el Rubro II de su Declaración Jurada de Hoja de Vida sólo declaró laborar como asesor de negocios en una entidad financiera privada, omitiendo su cargo de subgerente en la referida consultora, por lo que habría incurrido en infracción por falsedad conforme al artículo 23 (numeral 23.6) de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP).

Descargo

Como descargo, la agrupación política argumentó la “ausencia de dolo” alegando un “error involuntario de hecho”.

En conjunto, las contrataciones abonadas a la familia Alcántara Córdova por la gestión municipal actual ascienden a S/ 735,631.18, generando severas cuestionamientos en la campaña del partido Batalla Perú.