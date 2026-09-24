A pocos días para que se cumplan dos meses del gobierno de Keiko Fujimori, el presidente de la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible (ADAS), Yuri Armas Peña, criticó “la falta de continuidad de las políticas y estrategias destinadas a enfrentar la criminalidad” en La Libertad y el resto del país.

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Armas aseveró que esta situación genera un escenario de “empoderamiento” para la delincuencia, por lo que consideró necesario “establecer políticas sostenidas y estrategias de seguridad con continuidad”.

En lo que va de este año, según reportes periodísticos, La Libertad registra unos 147 homicidios, incluidos los de la masacre ocurrida el 30 de agosto en Trujillo.

Si bien Fujimori Higuchi asumió funciones el 28 de julio, en casi dos meses de su gobierno esta región ha reportado unos 25 asesinatos.

Prevención

El máximo representante de ADAS dio estas afirmaciones durante su participación en un encuentro convocado por la Cámara de Comercio de La Libertad, CEDEPAS Norte, IDEA Internacional y el Grupo Propuesta Ciudadana.

Respecto a El Niño, Armas añadió que si bien existen avances en materia de prevención, estos aún resultan insuficientes ante la magnitud de los riesgos que enfrenta la región.

En ese contexto, planteó la necesidad de ampliar el plazo para la ejecución de obras y servicios a través de la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), cuyo vencimiento está previsto para el 31 de octubre.