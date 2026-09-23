Las clases en los 2,670 locales escolares situados en la región La Libertad terminarán el 2 de diciembre para salvaguardar la integridad de la plana educativa, luego de que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticara lluvias intensas a partir de noviembre.

VER MÁS| Ministro del Interior confirma que ‘Jhonsson Pulpo’ pasará la noche en la Base Naval del Callao

Plan

El gerente regional de Educación, Rufino Rodríguez Román, confirmó que la llegada de El Niño obligó a modificar el cierre del año escolar, programado para el 18 de diciembre. Ahora, las clases terminarán 16 días antes y se ha establecido un nuevo cronograma para garantizar que el estudiantado reciba la totalidad de horas programadas.

“Todo estaba supeditado a cómo evolucionaba (el pronóstico de lluvias), sobre todo en septiembre. Este cambio de clima, del fenómeno que se avecina, adelantará al 2 de diciembre la finalización del año escolar”, indicó a Correo.

El funcionario detalló que serían 10 días hábiles los que tendrían que recuperar los cerca de 410 mil estudiantes de colegios públicos. Por ello, se ha dispuesto que en octubre, durante la semana de gestión que va del 12 al 16 de ese mes, se realicen clases. Esto quiere decir que los alumnos no tendrán las “vacaciones” que se les daba por terminar un nuevo bimestre.

Además, el estudiantado irá a las aulas el 8 de octubre, feriado por el Combate de Angamos. Los demás días se recuperarán a través de cuadernos de trabajo.

“De los 10 días hábiles ya tenemos adelantados 6 días (5 por vacaciones y uno por feriado), y los cuatro días hábiles restantes quedan para hacer un trabajo paralelo, entre las clases presenciales y las actividades formativas que los estudiantes deben hacer en casa entre el mes de octubre y noviembre”, acotó.

Se sumarán

El gerente de Educación informó que el cierre del año escolar para el 2 de diciembre también alcanza a los colegios privados, que albergan a 115 mil alumnos. No obstante, ellos, por tener un contrato firmado con padres de familia que pagan por el servicio educativo que reciben sus hijos, podrían establecer otras formas para recuperar clases.

“Si este contrato ha fijado número de días o semanas, el colegio debe cumplir con brindar el servicio y el padre de familia también debe honrar la obligación del pago de la mensualidad de este compromiso que ha asumido con la institución educativa. Algunas instituciones, para alcanzar el tiempo efectivo, probablemente estén asistiendo a clases algunos sábados, situación que no se va a dar en el sector público”, manifestó.

Estado de colegios

La Gerencia de Educación de La Libertad detectó 72 instituciones educativas en riesgo de “colapsar” durante las lluvias por El Niño. Los locales escolares se ubican en la zona costera de La Libertad: Trujillo, Virú, Ascope, Chepén y Pacasmayo.

Rufino Rodríguez confirmó que especialistas están levantando información para que en los próximos días puedan licitar los trabajos e iniciar obras a mediados de octubre.