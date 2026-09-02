El gerente regional de Educación de La Libertad, Rufino Rodríguez Román, confirmó ayer que el número de instituciones educativas en “riesgo muy alto” ante la llegada del fenómeno El Niño incrementó de 53 a 72 en este departamento, por lo que anunció el inicio de trabajos de mantenimiento en estos plantes.

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Alerta

El funcionario detalló que los centros educativos que podrían “colapsar” durante las lluvias se ubican en la zona costera de La Libertad: Trujillo, Virú, Ascope, Chepén y Pacasmayo. Aquí se necesita con urgencia realizar trabajos porque sus techos están debilitados o se sitúan cerca de acequias o zonas de influencia de alguna quebrada.

“Son 72 instituciones educativas que básicamente están afectadas en su mayoría por cauces de ríos. En Trujillo, por ejemplo, son afectadas por las quebradas (San Ildefonso, San Carlos y El León), que ya sabemos el cauce que tienen y por ello están siendo priorizadas”, aseguró.

Rufino Rodríguez precisó que los trabajos en estas instituciones educativas iniciarían en un plazo de tres o cuatro semanas. Agregó que para estas labores se destinarán cerca de S/ 9 millones. “Se invertirá un presupuesto (inicial de) S/ 3 millones 900 mil y algo de S/ 5 millones adicionales que vamos a requerir para que se haga mantenimiento exclusivo solo por tema de emergencia”, acotó.

Años escolar

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha anunciado la posibilidad de un fenómeno El Niño extraordinaria en la región La Libertad, entre finales de 2026 y principios de 2027. Ante esto, la Gerencia Regional de Educación ha planteado adelantar el término del año escolar en los colegios públicos y privados de este departamento.

Según el calendario escolar, el 18 de diciembre culminarán las clases en los planteles de la región. No obstante, ante la alerta de lluvias y posibles inundaciones, se planteó que los estudiantes solo acudan a las aulas hasta el 2 de ese mes.

El gerente de Educación adelantó que la quincena de septiembre, cuando se confirmen los pronósticos meteorológicos, se decidirá si adelantan o no el fin del año escolar.

De aprobarse esta propuesta, se ha establecido que los 10 días de clases que se perderían se recuperen de la siguiente manera: cinco durante la tercera semana de octubre (de vacaciones por el fin del tercer bimestre) y los otros cinco mediante enseñanzas a través de cuadernos de trabajo.