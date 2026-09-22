La segunda jornada del debate entre los representantes de las organizaciones políticas que participan en las elecciones para la Municipalidad Metropolitana de Lima se desarrolla este martes 22 de septiembre. El encuentro es organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con miras a los comicios del próximo 4 de octubre.

Debido a la cantidad de postulantes, el debate fue dividido en dos fechas. Esta segunda jornada reúne a 13 participantes en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja, desde las 8:00 p.m., con la conducción de los periodistas Alicia Retto y Omar Mariluz.

En esta fecha, los participantes intercambian propuestas sobre la visión de ciudad, limpieza pública, comercio ambulatorio y otros temas vinculados con la gestión de Lima. Asimismo, responderán preguntas de los ciudadanos y tendrán un espacio para presentar su mensaje final.

📢Hoy es la segunda fecha del Debate Municipal de Lima Metropolitana



🗓️ Esta noche a las 8:00 p. m., a través de la señal de JNE Media y TVPerú, un segundo grupo de trece candidatos expondrán sus propuestas para la ciudad de Lima.#DebatesERM2026 🗳️ pic.twitter.com/LUom9nbMFx — JNE Perú (@JNE_Peru) September 22, 2026

Durante esta jornada, los participantes pasan por cuatro bloques:

BLOQUE 01

Presentación y visión de Lima Cada participante tendrá un minuto y medio para exponer su visión de la ciudad. BLOQUE 02

Debate directo Los representantes intercambiarán posiciones mediante cinco duplas y una terna. BLOQUE 03

Preguntas ciudadanas Este segmento estará dividido en dos partes, pregunta ciudadana y “Sin rodeos”. BLOQUE 04

Mensaje de cierre Cada participante tendrá un espacio final para dirigirse a los ciudadanos.

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¿Cómo será el debate municipal?

Cada participante dispondrá de un minuto y medio para exponer su visión sobre Lima y tendrá el mismo tiempo para brindar su mensaje final. El orden de participación, así como la conformación de las duplas y ternas, fue establecido mediante un sorteo realizado por el JNE.

BLOQUE 03 Preguntas ciudadanas Se seleccionarán preguntas entre las 4,921 consultas recibidas durante la campaña “Pregúntale a tu candidat@”. 3A | Pregunta ciudadana

Respuestas mediante duplas y ternas. 3B | “Sin rodeos”

Cada respuesta deberá comenzar con “sí” o “no” antes de explicar la posición. BLOQUE 02 Debate directo El intercambio se desarrollará entre cinco duplas y una terna de participantes. 3 minutos

Cada dupla o terna tendrá este tiempo para formular preguntas, responderlas y realizar sus respectivas réplicas.

¿Quiénes participan en la segunda jornada de este martes 22?

Un total de 13 representantes de organizaciones políticas participan este martes 22 en la segunda jornada. El orden de intervención quedó establecido de la siguiente manera:

Elizabeth María del Rosario León Chinchay , del Frente de la Esperanza 2021.

, del Frente de la Esperanza 2021. Mónica Yadira Yaya Luyo , del Partido Aprista Peruano.

, del Partido Aprista Peruano. Yuri Castro , de Perú Libre.

, de Perú Libre. Rafael López Aliaga , de Renovación Popular.

, de Renovación Popular. Juan Carlos Alvarado Mestanza , de Alianza Electoral Venceremos.

, de Alianza Electoral Venceremos. Rubén Daniel Bonilla Espinoza , de Fuerza Ciudadana.

, de Fuerza Ciudadana. Luis Miguel Llanos Carrillo , de Progresemos.

, de Progresemos. Edgardo Renán De Pomar Vizcarra , del Partido Popular Cristiano (PPC).

, del Partido Popular Cristiano (PPC). Francis Allison Oyague , de Avanza País.

, de Avanza País. Carlos Alberto Tejada Noriega , de Acción Popular.

, de Acción Popular. Santiago Rosendo Abarca León , de Visión Perú.

, de Visión Perú. Samuel Marcos Daza Taype , de Fuerza Popular.

, de Fuerza Popular. Carlos Gallardo Neyra, del Partido del Buen Gobierno.

En el caso de Renovación Popular y Perú Libre, sus representantes en esta jornada son Rafael López Aliaga y Yuri Castro, respectivamente, quienes postulan como candidatos a primer regidor y no a la Alcaldía de Lima.

¿Quiénes se enfrentarán en el debate?

El sorteo realizado por el Jurado Nacional de Elecciones definió los cruces que marcarán el segundo bloque de esta jornada. Los participantes quedaron distribuidos de la siguiente manera:

DUPLA 1 Partido Aprista Peruano Mónica Yadira Yaya Luyo VS Avanza País Francis Allison Oyague DUPLA 2 Progresemos Luis Miguel Llanos Carrillo VS Acción Popular Carlos Alberto Tejada Noriega DUPLA 3 Renovación Popular Rafael López Aliaga VS Fuerza Popular Samuel Marcos Daza Taype DUPLA 4 Partido Popular Cristiano (PPC) Edgardo Renán De Pomar Vizcarra VS Alianza Electoral Venceremos Juan Carlos Alvarado Mestanza DUPLA 5 Partido del Buen Gobierno Carlos Gallardo Neyra VS Visión Perú Santiago Rosendo Abarca León TERNA Fuerza Ciudadana Rubén Daniel Bonilla Espinoza VS Frente de la Esperanza 2021 Elizabeth María del Rosario León Chinchay VS Perú Libre Yuri Castro

Preguntas de los ciudadanos

El tercer segmento del debate estará dividido en dos partes. En la primera, denominada 3A, los participantes se distribuirán en los siguientes grupos:

Frente de la Esperanza 2021 – Fuerza Ciudadana

Partido Aprista Peruano – Progresemos

Fuerza Popular – Alianza Electoral Venceremos

Perú Libre – Acción Popular

Partido Popular Cristiano – Renovación Popular

Visión Perú – Partido del Buen Gobierno – Avanza País

En la segunda parte, el segmento 3B, denominado “Sin rodeos”, los cruces serán:

Renovación Popular – Partido Popular Cristiano

Visión Perú – Perú Libre

Fuerza Ciudadana – Progresemos

Acción Popular – Partido Aprista Peruano

Partido del Buen Gobierno – Fuerza Popular

Alianza Electoral Venceremos – Frente de la Esperanza 2021 – Avanza País

¿Cómo será el cierre del debate?

La jornada concluirá con el mensaje final de cada uno de los 13 participantes. El orden fue definido mediante sorteo y quedó establecido de la siguiente manera:

Avanza País Alianza Electoral Venceremos Fuerza Popular Progresemos Partido del Buen Gobierno Partido Popular Cristiano Acción Popular Frente de la Esperanza 2021 Perú Libre Partido Aprista Peruano Fuerza Ciudadana Visión Perú Renovación Popular

⏰ MINUTO A MINUTO

8:28 p.m

Santiago Abarca candidato de Visión Perú inició su discurso en quechua y expresó su pésame a la familia de la comunicadora Susy Aponte conocida como China Polo.

8:24 p.m

Edgardo de Pomar, candidato del PPC: destacó la figura de Luis Bedoya Reyes y la atribución de su gestión en la construcción de la Vía Expresa. Además, planteó colocar a los limeños como prioridad de la gestión municipal y propuso reforzar el serenazgo, ordenar el transporte y ampliar el acceso al agua potable.

El candidato sostuvo que su propuesta “rompe con la mediocridad y la tibieza” y señaló que busca atender las principales necesidades de la ciudad.

8:20 p.m

Luis Miguel Llanos Carrillo, candidato de Progresemos: recordó que fue víctima de un atentado y afirmó que conoce las consecuencias de la inseguridad. Durante su intervención, también cuestionó a quienes han ejercido cargos públicos y, según señaló, no cumplieron con sus compromisos.

“Creo que soy el más guapo de todos los candidatos... Nadie me va a contar a mí qué se siente tener una pistola en la cabeza. Yo sobreviví a ese atentado. Ayer estuve atento al debate, hay millones de personas que las están engañando porque el perjuicio, muchos de ellos han sido autoridades y no han cumplido con lo que han hecho”. indicó.

8:16 p.m

Rafael López Aliaga, por Renovación Popular: Betssy Mallma, una dirigente de ollita común asesinada por salvajes. Ese es nuestro principal objetivo, la seguridad ciudadana. Vamos a invertir más de 100 millones de soles en inteligencia municipal para prevenir estos casos. Tenemos al general Otto Guibovich que va a liderar la inteligencia policial y militar contra los sicarios. Tenemos congresistas para instalar tribunales militares, cadena perpetua, jueces sin rostro, sicarios que son una lacra.

8:13 p.m

Mónica Yaya, candidata por el APRA: El alcalde abandonó Lima, pero soy una mujer luchadora y estoy acostumbrada a enfrentarme a los corruptos y también lo haré con las organizaciones criminales.

8:10 p.m

Arranca el primer bloque para que los candidatos expongan su visión sobre la ciudad de Lima durante 1 minuto 30 segundos.

8:02 p.m

Los presentadores Omar Mariluz y Alicia Retto dan inicio al debate municipal Lima 2026.

7:56 p.m

Rafael López Aliaga, candidato a regidor de Lima por Renovación Popular llega con varios minutos de retraso a la contienda electoral y ante la expectativa de decenas de sus simpatizantes.

7:49 p.m

Los candidatos posan para una foto grupal y terminan de ubicarse en sus respectivos lugares. Hasta el momento no se ha registrado la asistencia de Rafael López Aliaga.

Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

7:22 p.m

Rubén Bonilla, candidato de Fuerza Ciudadana, propuso incorporar inteligencia artificial para reforzar la vigilancia en Lima mediante un aplicativo denominado LIA.

“Ya no podemos hacer las cosas a caballo. Hoy la sociedad está usando agentes, el mundo entero está cambiando de un modelo tradicional de la segunda revolución industrial a un modelo nuevo de sistemas agénticos que responden inmediatamente. Evidentemente supervisados por humanos”, planteó.

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Rubén Bonilla, candidato a la alcaldía de Lima por Fuerza Ciudadana, planteó elaborar planes estructurales a corto, mediano y largo plazo.



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7:13 p.m

Francis Allison, candidato de Avanza País, expresó su confianza en que Rafael López Aliaga participe esta noche en la contienda electoral y señaló que le gustaría enfrentarlo en un debate externo.

“Me encantaría y me encantaría que acepte. Se lo propongo acá”, sostuvo.

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Francis Allison, candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País, señaló que el alcalde debe trabajar para los ciudadanos y que una de las principales preocupaciones de los limeños es la seguridad.



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7:06 p.m

Carlos Gallardo, candidato del Partido del Buen Gobierno, cuestionó la propuesta de Rafael López Aliaga sobre designar a Carlos Álvarez para atender denuncias de extorsión.

“No creo en la política de la demagogia, del populismo y la improvisación”, señaló, antes de criticar que la seguridad ciudadana sea atendida vía telefónica por figuras como el padre Martín o “Paolín lin- lin”.

6:57 p.m

Alberto Tejada, candidato de Acción Popular, expresó su expectativa por el proceso electoral y destacó su interés en acercarse a la ciudadanía y conocer sus principales necesidades.

6:54 p.m

Mónica Yaya, candidata a la alcaldía de Lima por el APRA, informó que presentó ante la Comisión de Constitución del Congreso una solicitud para que el Pleno del JNE precise qué sucedería si resulta ganadora una lista cuyo primer regidor ejerció recientemente como alcalde.

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Mónica Yaya, candidata a la alcaldía de Lima por el APRA, señaló que presentó ante la Comisión de Constitución del Congreso una solicitud para que el Pleno del JNE aclare qué ocurrirá si gana una lista cuyo primer regidor haya sido alcalde hasta hace poco.… pic.twitter.com/3z2weBsH1X — Canal N (@canalN_) September 23, 2026

6:46 p.m

Elizabeth León, candidata a la alcaldía de Lima por Frente de la Esperanza, indicó que la seguridad ciudadana ocupará un lugar central en su propuesta de gobierno.

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Elizabeth León, candidata a la alcaldía de Lima por Frente de la Esperanza, señaló que las propuestas de seguridad ciudadana serán el eje principal de su plan.



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6:44 p.m

Los candidatos Juan Carlos Alvarado (Venceremos) y Luis Llanos Carrillo (Progresemos) son los primeros en presentarse en los exteriores del auditorio.

6:30 p.m

Decenas de simpatizantes de Fuerza Popular y Renovación se congregan en los exteriores de la Biblioteca Nacional del Perú y realizan arengas previas al debate municipal.

Fotos: César Campos/ @photo.gec

Fotos: César Campos/ @photo.gec

Fotos: César Campos/ @photo.gec

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