El Comercio y América Multimedia realizan hoy, desde las 8:30 a.m., un foro que reúne a tres candidatos a la alcaldía de Lima, al presidente del Senado, Miguel Torres, y al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.

El encuentro, titulado “Municipios, Senado y el fenómeno de El Niño: los temas que marcarán el país”, se desarrollará en la sede de América Multimedia y estará dividido en tres bloques.

En el primero, los postulantes al sillón metropolitano presentarán y contrastarán sus planes de gestión para Lima. Este segmento se transmitirá en vivo por Canal N y el canal de YouTube de El Comercio.

En el segundo, Torres expondrá las prioridades legislativas del Senado para los próximos años. Finalmente, Vinelli detallará las medidas del Ejecutivo para mitigar los efectos del fenómeno El Niño en las regiones.