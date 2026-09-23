Unidas por la tragedia: entre el luto por el cuerpo hallado en el río Perené y la angustia del hijo que no regresa hace 8 días, Lidia Pandal y Sonia Ninahuanca, se encontraron en la plaza de la Constitución de Huancayo, ambas pedía ayuda.

Las dos madres sufren dramas paralelos. Sonia hace 8 días están buscando a s su hijo Henry Jesús Damián Ninahuanca (17), quien desapareció el 14 de setiembre, luego que le solicitaran el servicio de corte de cabello a domicilio en la provincia de Chupaca. Ahora su celular está apagado y no hay rastros de Henry, quien estudia mecatrónica en Senatti.

“Ayúdenme a encontrar a mi hijo, quiero verlo otra vez. Si alguien lo tiene en su casa por favor que lo suelten”, dijo sollozando la desesperada madre.

Mientras los familiares de Henry Damián, pegan afiches con el rostro del desaparecido, se conoce que Jimena, amiga de Henry tampoco es ubicada.

¿Qué ocurrió?

Otro desconsuelo vive Lidia Pandal, tras la muerte de su engreído Yamil Sarmiento Pandal (17), quien estudiaba en Huancayo y en julio de este año, fue a la discoteca en Pichanaki. Una cámara lo capta saliendo con dos varones, abordan una mototaxi y se esfuma. El 28 de setiembre el cuerpo inerte del estudiante fue encontrado en Mazamari, su celular fue hallado en poder de extraños.

Ayer sus padres acudieron a la Autoridad desconcentrada de control Interno para pedir el cambio del fiscal de Pichanaki que no busca esclarecer el presunto homicidio de Yamil.

“Hay sospechosos, deben atrapar a los culpables”, dijo Lidia.