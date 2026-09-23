La Red Asistencial Ica de EsSalud y la Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJB) formalizaron la entrega de un moderno equipamiento biomédico, mediante la firma de actas en el marco del convenio específico de intercambio prestacional y el Plan de Trabajo 2026.

Por la salud

Durante el acto protocolar, el rector de la UPSJB, Dr. Alfredo Mendieta Leyva, hizo entrega oficial al Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de la Red Asistencial Ica, 01 ecógrafo transcraneal portátil de última generación, el cual permitirá fortalecer de manera significativa el servicio de la institución.

Al respecto, el Dr. Roberto Almeida Donaire expresó su profundo agradecimiento a la casa de estudios y destacó que, esta importante donación permitirá optimizar la capacidad de respuesta diagnóstica en el área de Neurología, garantizando un tratamiento oportuno a los asegurados.

“La alianza estratégica entre la academia y el sector salud es fundamental para seguir modernizando nuestros servicios y elevar la calidad de atención en la región Ica”, dijo.

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