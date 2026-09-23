La Asociación Regional de Periodistas del Perú (ARPP), exigió justicia y condenó con firmeza los asesinatos de los periodistas Mitzar Castillejos, Raúl Celis López, Fernando Núñez Guevara, Gastón Medina Sotomayor y Susi Aponte Polo “China Polo”.

Exigen justicia

El Consejo Directivo y las filiales regionales de la Asociación Regional de Periodistas del Perú (ARPP), indicó que ante la ola de violencia e impunidad que flagela al país y atenta directamente contra el ejercicio del periodismo, se dirigen a la opinión pública y a las autoridades nacionales a través del Comunicado Oficial N° 005-2026/ARPP

“Rechazo y condena absoluta. Expresamos nuestra más enérgica condena e indignación ante el vil asesinato de la colega Susy Aponte Polo, trágico hecho que se suma a los impunes crímenes de los reconocidos periodistas, Mitzar Castillejos, Raúl Celis López, Fernando Núñez Guevara, Gastón Medina Sotomayor. Estos actos no solo terminaron con la vida de los profesionales comprometidos con la verdad, sino que representan un ataque directo a la democracia y a la libertad de expresión en el Perú”, indicaron.

Asimismo exigieron celeridad y justicia, demandando al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional del Perú y a la Fiscalía de la Nación una investigación exhaustiva, célere e imparcial. “Exigimos que se identifique, capture y sancione con todo el peso de la ley tanto a los autores materiales como a los intelectuales de estos cobardes crímenes. La impunidad no puede continuar seguir siendo la respuesta del Estado”, se agregó.

En la misma línea pidieron garantías para el ejercicio periodístico. Alertaron sobre el grave riesgo en el que laboran los comunicadores en las distintas regiones del país. Exigieron al Ejecutivo la implementación inmediata de protocolos de protección efectivos para periodistas amenazados por denunciar la corrupción, el crimen organizado y los abusos de poder.

“Hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias y solidaridad institucional a las familias, amigos y gremios locales de Susy Aponte Polo y Mitzar Castillejos, Raúl Celis López, Fernando Núñez Guevara Gastón Medina Sotomayor. Sus voces han sido silenciadas en la tierra, pero su legado de denuncia y compromiso nos obliga a no callar. ¡Ni un periodista menos!”, finalizaron en el documento.

EL DATO: En todos los casos los periodistas fueron asesinados tras ser atacados a balazos, algunos lucharon por su vida por días en el hospital.

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