El Ministerio Público inició una investigación preliminar, por un periodo de 60 días, contra el fiscal Germán Juárez Atoche por presuntas irregularidades en el procedimiento de una colaboración eficaz relacionada con el caso que involucra al expresidente Martín Vizcarra, quien cumple una condena por corrupción.

El documento fiscal sostiene que Juárez Atoche habría modificado el delito imputado a Hernández pese a conocer que este cambio podría que la infracción prescriba En contraste, según la imputación, no se habría aplicado la misma modificación a los cargos atribuidos a Vizcarra Cornejo.

Las pesquisas se iniciaron a partir de una denuncia penal presentada por el propio exmandatario, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo desde noviembre pasado, donde cumple una condena de 14 años de prisión.

La declaración de Hernández Calderón como testigo fue una de las principales pruebas consideradas para dictar la sentencia contra Vizcarra, cuya condena actualmente es revisada por una Sala de Apelaciones.

Entre las diligencias previstas, Martín Vizcarra rendirá su declaración de manera virtual el próximo 6 de octubre. En tanto, el fiscal Juárez Atoche fue citado para el 20 de octubre. Además, la Fiscalía solicitará al juzgado que tramitó la colaboración eficaz de José Manuel Hernández copias y actuaciones de la carpeta fiscal correspondiente, a fin de continuar con las investigaciones.