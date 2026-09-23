Tenían requisitorias vigentes y terminaron detenidos. Tres varones fueron detenidos por efectivos de la Dircote durante el operativo “Pakari 2026”, ejecutado en Huancayo y Huanta (Ayacucho). Los agentes buscaban a tres implicados en los presuntos delitos de financiamiento y afiliación a organizaciones terroristas.

Según la Policía, los intervenidos Jaime S. R. (31), Elvis M. Ñ. (30) y Fabián L. R. (40), son investigados por su presunta vinculación con Sendero Luminoso y actividades de financiamiento y abastecimiento logístico.

Las detenciones se realizaron mediante mandato judicial de detención preliminar dictadas por el Juzgado. Dos fueron intervenidos en Huancayo y un tercero en Huanta, cuando viajaban por la carretera. Los tres que niegan vínculo alguno con Sendero Luminoso, serían trasladados a Lima para continuar con las diligencias correspondientes.

Y en el parque ubicado en el Jr. Arica en el distrito de San jerónimo de Tunán, policías de requisitorias aprehendieron a Fran L.G. (4), quien tenía una orden de captura por el presunto delito de apología al terrorismo.

La captura se dio, cuando el acusado salió a comprar comida para sus gallos y lo detuvieron cerca de su casa. Los agentes lo buscaban hace varias semanas y lo ubicaron. De acuerdo a la Policía en Junín de enero a la fecha en operativos e intervenciones se capturó a más de 4 mil personas con requisitorias o buscadas.