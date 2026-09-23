Un violento accidente de tránsito registrado en la vía Los Libertadores, a la altura de Pampa Bandín, cerca del grifo ABBA, en el distrito de San Clemente, dejó 28 personas heridas, según el reporte del Hospital San Juan de Dios de Pisco.

El siniestro involucró a un tráiler y un bus que transportaba personal, generando momentos de angustia entre las personas que se encontraban en la zona. Los heridos fueron trasladados al nosocomio pisqueño, donde ingresaron con contusiones, golpes y algunos cortes, producto del fuerte impacto.

Heridos al hospital

Según los testimonios brindados por algunos pasajeros, el tráiler habría invadido el carril contrario, impactando contra el bus que circulaba por la vía. Tras la violenta colisión, partes de las unidades, objetos y otros elementos quedaron regados sobre la carretera, dificultando el tránsito y provocando que la vía Los Libertadores permaneciera bloqueada durante varias horas. La escena generó preocupación entre los conductores y pasajeros que transitaban por este importante corredor que conecta a Pisco con otras localidades de la región.

La magnitud del accidente obligó a desplegar un importante operativo de emergencia. Cuatro ambulancias llegaron a brindar los primeros auxilios y trasladar a los afectados hasta el Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde fueron evaluados por el personal médico. Uno de los momentos más dramáticos se produjo con el conductor del tráiler, quien quedó atrapado entre los fierros retorcidos de la cabina tras el impacto y permaneció en esa condición por más de una hora, hasta que los integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios lograron realizar las labores de rescate y ponerlo a salvo.

En el establecimiento de salud, la mayoría de los pacientes recibió atención médica y posteriormente fueron dados de alta, al no presentar lesiones que ameritaran una permanencia prolongada. Sin embargo, algunos de los afectados permanecen bajo observación y requieren mayores evaluaciones debido a su edad, a la cercanía que tuvieron con el punto de impacto y a las dolencias que presentan.

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