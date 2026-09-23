El deporte y la confraternidad volvieron a darse cita en las calles de Pisco. El último fin de semana, integrantes del grupo “Pisco Runners” participaron en el denominado “Gran Trote de Confraternidad: Ruta entre Asfalto y Arena”, desafío de 8 kilómetros que reunió a corredores de distintas edades y niveles.

Por el deporte

La jornada tuvo como punto de encuentro la Plaza de Armas de Pisco, desde donde los participantes iniciaron el recorrido a las 6:45 de la mañana, combinando tramos de asfalto y arena hasta llegar al Parque de la Bandera, donde culminó la actividad deportiva. Más que una competencia, la ruta permitió disfrutar del ejercicio al aire libre y fortalecer los lazos de amistad entre los participantes.

Con el lema “Juntos corremos lejos”, Pisco Runners continúa promoviendo la actividad física, la vida saludable y la integración a través del running. La agrupación mantiene abiertas sus puertas a quienes deseen sumarse a esta familia deportiva y compartir cada kilómetro con entusiasmo, disciplina y espíritu de confraternidad.

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