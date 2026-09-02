¡Pisco sigue dando que hablar en el ciclismo nacional! Los pedalistas pisqueños tuvieron una brillante actuación en Lima durante el Campeonato Nacional, dejando en evidencia su gran nivel competitivo. En el Velódromo de la VIDENA y en el Criterium de Lince, los representantes de Pisco volvieron a acelerar a fondo y cosecharon importantes medallas, fruto del entrenamiento, la disciplina y el esfuerzo constante.

Disciplina deportiva

La fiesta comenzó el sábado en la VIDENA, donde Bruno Bolívar González ganó la medalla de plata en la prueba de Eliminación, mientras que Camila Neira protagonizó una espectacular jornada al conquistar cuatro medallas en las pruebas de Velocidad, Keirin, Scratch y Eliminación.

El domingo, la pista se trasladó a Lince para el Criterium, donde Layla España Laura se consagró campeona con la medalla de oro en Juvenil Damas y Aixa Solís Choque consiguió el bronce. En Sub 15 Varones, Mauricio Bolívar González también subió al podio con la medalla de plata.

Y la cosecha dorada continuó en Sub 17 Varones: Jordan Contreras se quedó con la medalla de oro, Bruno Bolívar González obtuvo la plata y Mateo Díaz completó el podio con el bronce. Una actuación que confirma el gran momento del ciclismo pisqueño y ratifica a Pisco como una verdadera potencia del ciclismo a nivel nacional.

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