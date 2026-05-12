La tragedia volvió a enlutar a una familia pisqueña. El joven identificado como Deyvis Daniel Herrera Poma, de apenas 21 años de edad y natural de Alto El Molino, en el cercado de Pisco, falleció la madrugada de este lunes 11 de mayo tras un violento accidente de tránsito registrado en el kilómetro 17 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito limeño de Villa El Salvador.

Tragedia vial

Según la información preliminar, el joven viajaba en la parte delantera de una combi de servicio colectivo que cubría la ruta de Villa El Salvador hacia el centro Lima, cuando la unidad impactó violentamente contra la parte posterior de un bus de transporte público de la empresa ETUL4SA. El fuerte choque ocurrió aproximadamente a las 5:25 de la madrugada, cerca del paradero Capilla, dejando completamente destruida la parte delantera de la combi y los cuerpos sin vida atrapados.

La repentina partida de Deyvis Daniel ha causado profundo dolor entre sus familiares, amigos y vecinos de Alto El Molino, quienes expresaron emotivos mensajes de despedida en redes sociales, recordándolo como un joven trabajador y querido en su sector. Junto a él, otra persona de aproximadamente 50 años también perdió la vida, mientras que más de una decena de pasajeros resultaron heridos de consideración.

Tras la emergencia, varias unidades del Cuerpo General de Bomberos acudieron al lugar para rescatar a los heridos que quedaron atrapados entre los fierros retorcidos. Los afectados fueron trasladados a diferentes hospitales de Lima, mientras que la Policía Nacional del Perú inició las investigaciones para esclarecer las causas exactas del accidente e identificar plenamente al chofer.

De acuerdo a versiones recogidas en la zona, el bus habría reducido la velocidad para recoger pasajeros en un paradero informal. Asimismo, trascendió que el conductor de la combi se habría dado a la fuga tras el accidente. Este lamentable hecho vuelve a poner en debate la informalidad y los constantes peligros que enfrentan miles de pasajeros en el transporte público.

El joven era un destacado deportista. La Federación Deportiva Peruana de Ciclismo señaló que fue el ex campeón nacional de pista 2023 y preseleccionado nacional de ciclismo.

Del mismo modo, la Liga de Ciclismo de Pisco también expresó su dolor por la partida de quien consideran parte de su familia deportiva, recordándolo como un joven disciplinado, comprometido y orgulloso de representar a Pisco en cada competencia.

“Actualmente, Deyvis servía a la patria desde el Ejército Peruano, demostrando siempre esfuerzo, valentía y amor por el deporte. Su inesperada partida enluta no solo al ciclismo, sino a toda una provincia que hoy despide a uno de sus campeones”, señalaron en un comunicado de condolencias.

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