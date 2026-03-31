Un fatal accidente ocurrido la madrugada del 29 de marzo en la entrada del distrito de Subtanjalla dejó tres personas muertas: el conductor de un automóvil tico y dos hermanas que viajaban como pasajeras. El siniestro ocurrió cuando el vehículo menor colisionó contra un bus.

Tragedia en la Panamericana Sur

Según las investigaciones, el conductor del automóvil Tico presentaba un nivel de alcohol en sangre de 1.88 gramos por litro y circulaba pese a que su licencia estaba suspendida. A raíz del impacto, tanto él como las dos pasajeras perdieron la vida de manera inmediata, mientras que el vehículo quedó destrozado. Las víctimas fueron identificadas como Jorge Luis Vásquez Castro, de 27 años, conductor del Tico y las hermanas Ariana Patricia Pumarino Ortiz y Betzaida Pumarino Ortiz.

Por su parte, el chofer del bus, Arturo Portugal Choque, de 53 años, resultó ileso y el dosaje etílico practicado arrojó resultado negativo. Sin embargo, se conoció que contaba con antecedentes de infracciones de tránsito y que, según su licencia, debía usar lentes para conducir.

El accidente ha generado gran preocupación en la comunidad local por la falta de cumplimiento de normas de tránsito y la conducción bajo efectos del alcohol, evidenciando la necesidad de reforzar los controles de seguridad vial en la región para evitar que tragedias como esta se repitan.

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