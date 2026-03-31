Una trágica madrugada enluta a la provincia de Ica tras un violento accidente de tránsito registrado en el ingreso al distrito de Subtanjalla, en plena carretera Panamericana Sur. El choque entre un Tico y un bus interprovincial dejó tres personas fallecidas de manera instantánea.

Triple muerte

El hecho ocurrió el domingo 29 de marzo aproximadamente a las 3:00 a.m., cuando un auto Tico de color amarillo, con placa AJD-693, intentaba realizar un giro hacia la izquierda para ingresar al distrito. En esas circunstancias, fue impactado por un bus de la empresa Reyna, de placa V2X-963, que había partido desde Arequipa con destino a Lima.

La violencia del impacto quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona, que captó el momento exacto en que el vehículo menor es embestido por el bus y arrastrado varios metros sobre la vía. En las imágenes a las 02:56 de la mañana, se observa cómo el automóvil prácticamente desaparece bajo la fuerza del choque, evidenciando la magnitud del siniestro.

Producto de la colisión, el Tico quedó reducido a fierros retorcidos, completamente destruido. Diversas autopartes, fragmentos de carrocería, vidrios y piezas mecánicas, quedaron esparcidas a lo largo de la carretera, reflejando la intensidad del impacto.

Las víctimas fueron identificadas como Jorge Luis Vásquez Castro, de 27 años, conductor del vehículo y las hermanas Ariana Patricia Pumarino Ortiz y Betzaida Pumarino Ortiz. Los tres ocupantes fallecieron en el lugar, quedando sus cuerpos tendidos sobre la vía. Se informó además que el conductor del automóvil deja en la orfandad a un menor de edad.

Hasta el lugar llegaron unidades del Cuerpo General de Bomberos y ambulancias, cuyos equipos solo pudieron confirmar que las víctimas ya no presentaban signos vitales. En tanto, el conductor del bus fue detenido para las investigaciones.

El bus interprovincial también sufrió daños considerables en la parte frontal, incluyendo la rotura del parabrisas y afectaciones estructurales.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas regresaban de una reunión familiar en la que coordinaban los preparativos para una próxima celebración. Lo que debía ser un momento de organización y encuentro terminó convirtiéndose en una tragedia que hoy conmociona a sus familias y a toda la comunidad.

Cabe señalar que, las hermanas fallecidas eran naturales del distrito de Chala, en la provincia de Caravelí, en la región Arequipa.

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