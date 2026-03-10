Un fatal accidente de tránsito se registró la tarde del lunes 9 de marzo en la zona de La Tierra Prometida, en la provincia de Ica, luego de que un camión que transportaba sargazo (algas marinas) desde la playa sufriera una presunta falla mecánica en los frenos, perdiendo el control y causando un desastre sobre la vía que conduce a Carhuaz.

Muertes violentas

El vehículo, identificado con placa D1G-785, colisionó violentamente contra una motocarga y derribó un poste de alta tensión, provocando cortes de electricidad en varias zonas cercanas y generando pánico entre los vecinos que presenciaron el accidente. La fuerza del impacto causó la muerte de tres personas y dejó a cinco heridos, quienes fueron trasladadas al Hospital Regional de Ica para recibir atención médica.

Entre los fallecidos se encuentra Jhomar Rodrigo Pajuelo Nieva, de 21 años, natural de Huaral, cuyo cuerpo fue hallado bajo la carga de sargazo que transportaba el camión. Según familiares, el joven tenía planeado viajar a su pueblo la próxima semana y deja un menor en la orfandad.

La segunda víctima mortal en el mismo lugar es Elicio Alejo Maíz 33 años, quien quedó atrapado bajo la estructura del camión. El joven sufrió la mutilación de su brazo derecho por el trágico siniestro. Un retroexcavadora llegó al lugar y los bomberos rescataron su cuerpo.

Horas después se confirmó el fallecimiento de Jair Tataje Córdova de 27 años quien residía en la urbanización San Joaquín, y quien inicialmente fue trasladado de emergencia del hospital, sin embargo por la gravedad de sus heridas perdió la vida.

Los heridos, quienes intentaron lanzarse de la tolva al percatarse de la inminente volcadura del camión, fueron identificados como Tomas Palomino Jiménez (37), Pajuelo Nieva Dayne (30), Urbana Pecho Francisco, Ñañes Vargas Eloy (75) y Fernández Tito Gustavo de 62 años, este último conductor del motocarga que fue impactado por el camión y que se encuentra en UCI luchando por su vida.

La mototarga afectada, con placa LCA-3290-8Y, quedó completamente destrozada, mientras que el poste de alta tensión colapsó parcialmente, afectando el suministro eléctrico en los sectores cercanos y generando alarma entre los vecinos.

Uno de los representantes de los bomberos relató los detalles del rescate:

“Ellos han estado saltando por su vida. El camión estuvo dando tumbos hasta por 400 metros. Procedimos a liberar a la primera persona fallecida, que estaba cerca de la cabina del camión, y en eso encontramos una extremidad superior del lado derecho, así que logramos sacar todo el sargazo con ayuda de la retroexcavadora. Luego seguimos buscando y encontramos el cuerpo de la segunda víctima. Los dos hombres fallecidos estaban en el camión, al parecer venían desde la playa de Carhuaz a la ciudad de Ica. El serenazgo de Ica trasladó a los heridos al Hospital Regional de Ica”, explicó el bombero.

