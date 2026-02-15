Amaba las motocicletas y solía compartir en redes sociales su afición. La noche del viernes 13 de febrero, esa misma pasión marcó su último recorrido: Kimberly Cabezas Hernández, de 20 años, murió tras ser arrollada por un vehículo tubular en el sector de La Tierra Prometida, en Ica, cuando regresaba a casa a bordo de su moto lineal.

Muerte violenta

El trágico accidente ocurrió alrededor de las 10:00 p.m., a la altura de la ferretería Tacas. La joven se dirigía hacia su vivienda, ubicada en la Asociación Pro Vivienda Divino Niño Jesús. Testigos indicaron que el tubular circulaba a alta velocidad por una zona urbana donde el tránsito es constante, especialmente en horas de la noche.

De acuerdo con las primeras versiones recogidas en el lugar, el conductor del vehículo habría realizado un giro en “U” con dirección a las dunas, invadiendo el carril por el que transitaba la motociclista. La maniobra fue intempestiva y no dio margen de reacción. El impacto fue frontal y violento.

Producto del choque, Kimberly salió despedida varios metros y cayó sobre el pavimento. Vecinos y transeúntes acudieron rápidamente para intentar auxiliarla, pero el golpe fue letal. La joven quedó tendida en la vía.

El conductor del tubular no se detuvo para prestar ayuda. Por el contrario, abandonó la unidad y huyó del lugar, dejando atrás el vehículo y una escena marcada por el dolor. Esta acción generó inmediata indignación entre los moradores del sector.

Minutos después, familiares llegaron alertados por vecinos. La madre de la víctima, Gisela Yaneth Hernández Huamán, protagonizó escenas de profundo dolor. “Era mi bebé, mi hijita, muy buena trabajadora. No es justo que un irresponsable la haya dejado botada. Pido ayuda”, expresó entre lágrimas.

La tensión aumentó con el pasar de los minutos. Cansados de lo que consideran una circulación descontrolada de estos vehículos conocidos como “hechizos”, algunos vecinos prendieron fuego al tubular como señal de protesta. Las llamas consumieron rápidamente la estructura ante la mirada de los presentes.

Moradores denunciaron que muchos tubulares transitan sin placas ni luces reglamentarias, poniendo en riesgo a peatones y conductores. Señalaron que no es la primera vez que ocurre un accidente de esta magnitud en la zona y exigieron la intervención inmediata de las autoridades municipales y policiales.

