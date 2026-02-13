La Contraloría General de la República - CGR alertó que el Gobierno Regional (GORE) de Ica no acredita actualmente mecanismos de supervisión, fiscalización y control de los vehículos tubulares que operan sin permiso en el área de conservación de la laguna Huacachina, situación que pone en riesgo la diversidad biológica, cultural y paisajística de esta área natural que constituye uno de los atractivos turísticos más importantes de la región iqueña.

Informe de control

Según el Informe de Orientación de Oficio n.° 002-2026-OCI/5340-SOO, cuyo periodo de evaluación abarca desde el 21 al 22 de enero del 2026, se advirtió que un aproximado de 50 vehículos tubulares circulan en las dunas. Se identificó que solo dos unidades cuentan con placa ya que en su mayoría son de fabricación hechiza (artesanal) y no contarían con permiso de transporte turístico por parte de la Municipalidad Provincial de Ica y tampoco del GORE.

La Contraloría alertó que la entidad regional no cuenta actualmente con un plan maestro vigente que garantice una gestión efectiva para la conservación de la mencionada área natural protegida. Vale indicar que ya se elaboró una actualización del referido plan que fue aprobado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales protegidas por el Estado (SERNANP), en agosto del año 2024, pero la entidad aún no ha emitido una ordenanza regional que formalice la vigencia de este plan.

Como se conoce, el 7 de agosto del 2014 se creó el área de conservación regional de la laguna Huacachina, bajo la administración y financiamiento integral del Gobierno Regional de Ica. Dicha área protegida comprende una superficie de 2407 hectáreas y 72 000 metros cuadrados.

El resultado de este informe de orientación de oficio fue comunicado oportunamente al titular de la entidad para que adopte las acciones correctivas y preventivas que correspondan. Está disponible en el Buscador de Informes de Control.

