La Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Ica advirtió a la población en general que los vehículos tubulares o buggies utilizados en las dunas de Huacachina constituyen un grave riesgo para los usuarios, vecinos y turistas, tanto nacionales como extranjeros.

Causaron muertes

El fiscal provincial Pedro Eloy Del Carpio señaló que se trata de vehículos hechizos (es decir, no son de fábrica), también conocidos como areneros o ROV (vehículo recreativo fuera de carretera), que no cumplen con las condiciones técnicas necesarias para su circulación y uso, según la norma vigente, y por lo tanto, no pueden tener ningún tipo de autorización para su operatividad.

Agregó que estas unidades suelen volcarse en las dunas y causar accidentes que ocasionan lesiones e incluso pérdidas humanas. Asimismo, son un grave peligro cuando circulan en vías formales, ya que acuden a la zona conocida como La Tierra Prometida, donde existen cocheras y talleres para estos vehículos, y a las estaciones de servicio para abastecer combustible.

En tal sentido, el representante del Ministerio Público de Ica indicó que las personas naturales o jurídicas que ofrecen servicios de paseo a través de estos vehículos pueden incurrir en delitos como lesiones culposas, homicidio culposo, exposición al peligro, fraude al consumidor, falsedad genérica y publicidad engañosa o ilegal.

Asimismo, los funcionarios públicos que avalan o promocionan el uso y la circulación de estos vehículos tubulares pueden incurrir en delitos como omisión de actos funcionales, exposición al peligro, encubrimiento personal, homicidio culposo de haber resultado, abuso de autoridad y afectación de la zona protegida. Esto último debido a que se pone en riesgo el ecosistema dunar, utilizado como parqueo.

El fiscal provincial recordó que su despacho ya ha cursado diversos oficios a las autoridades locales y nacionales advirtiendo esta situación, a afectos de que actúen en cumplimiento de la ley, ya que dichos vehículos también vienen circulando en Nasca y Paracas.

